Energia: Entenda o que é desligamento programado e para que serve

A Energisa, buscando melhorar o serviço prestado aos clientes, promove regulamente manutenções preventivas da rede elétrica, porém, alguns desses serviços precisam ser realizados com a rede desligada, e é aí que entra o desligamento programado.

Esse procedimento é em essência desligar o fornecimento de energia para a realização da manutenção na rede elétrica, com os clientes da área atingida sendo avisados previamente sobre essa interrupção para poderem se planejar.

Dependendo do tipo de trabalho sendo realizado, os desligamentos podem chegar no máximo a 6 horas, com alguns casos sequer sendo necessário o desligamento da energia do cliente.

“O desligamento programado serve para realizarmos melhorias na rede distribuição que visam manter a confiabilidade e segurança do sistema. Alguns exemplos do dia a dia em que fazemos isso são: podas de árvores, troca de transformadores, cabos de energia e instalação de equipamentos automatizados”, explica o coordenador de Planejamento da Construção e Manutenção da Energisa, Helder Barbosa.

Os clientes são comunicados sobre essas interrupções com, pelo menos, 72 horas de antecedência, por meio de correspondência, site da Energisa e pelo celular do consumidor, via SMS.

Os desligamentos programados ocorrem com hora marcada, todos os dias da semana, durante todo o ano, tanto nas áreas urbanas quanto rurais.

No dia, a Energisa recomenda que os consumidores abram o mínimo possível geladeiras e freezers, para manter a temperatura dentro do equipamento, além de, caso tenha portão eletrônico na residência, deixe o mesmo no manual, para evitar transtornos.

