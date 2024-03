Um Projeto de Lei, o 583/24, está em trâmite na Câmara dos Deputados e tem como objetivo proteger os entregadores de aplicativos. Conforme a proposta, os clientes não poderão exigir que os entregadores entrem em áreas comuns de condomínios ou cheguem até a porta da unidade habitacional ou comercial.

No entanto, se o cliente for idoso, tiver alguma deficiência ou dificuldade de mobilidade, a entrega até a porta da unidade poderá ser acordada previamente, sem custos adicionais. Isso pode ser feito em acordo com o entregador ou com a ajuda dos funcionários do condomínio.

A proposta também estabelece que é responsabilidade das plataformas informar aos clientes que os entregadores não são obrigados a entrar em áreas comuns ou ir até a porta das unidades. Além disso, as plataformas devem fornecer meios para atender pessoas com mobilidade reduzida e orientar os entregadores que sofreram violência ou ameaças graves durante as entregas.

Treze deputados assinaram o projeto, argumentando que a medida busca proteger a segurança e o bem-estar dos trabalhadores, que desempenham suas atividades em condições vulneráveis.

O próximo passo para o projeto é a análise pelas comissões de Defesa do Consumidor, Constituição e Justiça e de Cidadania. O projeto tramita em caráter conclusivo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também