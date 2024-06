Escola Municipal na Vila Nasser ganha ponto de coleta de óleo usado

Um ponto fixo de coleta da Águas Guariroba para óleo usado do Programa ‘De Olho no Óleo’ foi instalado na Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos, na Vila Nasser. “Esse projeto para nós é bastante rico, porque é um trabalho de conscientização e reflexão do que nós podemos estar reciclando e como esses materiais que são usados podem ser reaproveitados. Eu convido a todos da comunidade que possam colaborar participando, pois é um trabalho de todos e é para o bem comum”, considera Maria de Fátima, coordenadora da escola.

A concessionária tem parcerias com a Rede Comper, Fort Atacadista, Solurb e a Katu Oil. Cada loja do Comper conta com placas incentivando os clientes a depositarem o óleo em garrafas para depois o descartarem nos pontos de coleta instalados no estacionamento dos supermercados. Em 13 anos de projeto, 47.820 litros de óleo fram arrecadados. O recorde foi no ano passado, quando foram arrecadados 6.478 litros de óleo

Os pontos de arrecadação nos mercados têm o formato de uma garrafa, com capacidade para 200 litros de óleo cada. O óleo descartado é recolhido pela empresa Katu Oil e encaminhado para indústrias que fabricam rações animais em Campo Grande. O mesmo ocorre com o óleo recolhido em unidades do Fort Atacadista.

Já o óleo coletado na Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos será destinado ao projeto Bolha de Sabão, que incentiva o reuso sustentável com a transformação em sabão em pó, líquido, sabonetes e produtos de limpeza em geral.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também