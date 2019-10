Escolas de samba reinvindicam ao governo R$ 457 mil para desfile 2020

A Diretoria da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca CG) apresentou a Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Mara Caseiro,na quarta-feira (30), a reivindicação a liberação de R$ 457 mil para ajudar as Escolas de Samba a se preparar para o desfile 2020 na Capital.

O valor solicitado representa aumento de apenas 16,84 % quanto ao repasse feito pelo Governo no ano passado, que foi de R$ 380 mil, ou seja uma diferença de R$ 77 mil. A justificativa do presidente da Lienca CG, Eduardo Neto, é “o aumento no preço dos produtos e serviços do setor, um problema agravado pelo fato do Governo efetuar o repasse sempre tardiamente”. Neto disse que Mara Caseiro retomará o assunto com os secretários de Estado, Carlos Alberto Assis e o Riedel.

Eduardo Neto sugeriu a criação de um grupo de trabalho composto por pessoas da Liga e da FCMS (Departamento Jurídico, Técnico e Financeiro), para agilizar os trâmites burocráticos agora, em 2019, para estar tudo certo já no começo de 2020, com recursos liberados no começo de janeiro.

No grupo de trabalho, será discutido o custo total do Carnaval da Praça do Papa, ou seja repasse para as Escolas e para a Liga, mais a infraestrutura. Sabendo o valor com antecipação, a Lienca CG verificará com a Prefeitura de Campo Grande, o valor do investimento a ser efetivado pelo município. “No final, junta-se tudo para a realização do Carnaval a manutenção da tradição dos desfiles das escolas de samba 2020”, conclui Eduardo.

O Secretário Adjunto, Max Freitas, o Assessor Zito Ferrari e a advogada Mari Junges, do Departamento Jurídico da FCMS, também participaram da reunião. Das escolas de samba, estiveram presentes Wlauer Castro Carvalho, do GRES Unidos da Vila Carvalho, atual campeã; Francis Fabian, do GRES Deixa Falar; Mariza Fontoura Ocampos, do GRES Igrejinha; Diogo Miranda Correia, do GRES Cinderela Tradição do Jose Abrão; Marilene Pereira de Barros e Maria Campos Mendes, do GRES Os Catedráticos do Samba.

