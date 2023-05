Estado empossa 130 policiais civis para fortalecer a segurança em MS

Tomaram posse 130 policiais civis na perícia científica – 53 peritos criminais, 31 agentes de polícia científica e 46 peritos papiloscopistas de Mato Grosso do Sul. A solenidade foi realizada no Bioparque Pantanal. A turma empossada foi aprovada no concurso público realizado no ano de 2021, pela SAD (Secretaria de Estado de Administração) e Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

Os candidatos realizaram curso de formação da Acadepol, durante três meses, que foi concluído em dezembro de 2022.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina, participou da solenidade juntamente com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira. “É importante este trabalho do Estado de fortalecer a parte humana, o número de policiais. São profissionais que vão poder atender a região de fronteira e outros municípios, não só na questão criminal. Temos os peritos papiloscopistas que fazem um trabalho importante na elaboração das identidades civis e com a posse de hoje vamos poder atender todos os municípios do Estado”, disse Caravina.

"O trabalho da perícia é de extrema importância para a sociedade, garantindo cidadania para a população e resolutividade nas investigações”, disse Videira, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

O coordenador-geral de Perícias, José de Anchieta Souza Silva, afirma que as nomeações demonstram o cumprimento de um compromisso da atual gestão. “Representa um avanço significativo para a segurança pública do nosso Estado. Com esses profissionais, teremos uma polícia científica fortalecida, capaz de desempenhar um trabalho ainda mais eficiente”.

Na semana passada o Governo do Estado também reforçou o efetivo da segurança pública com a posse de 67 novos policias civis, que passaram a atuar na função de escrivães.

