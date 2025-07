'Eterno Gabriel': Família doa órgãos de adolescente que morreu após acidente de moto em MS

Em um gesto simples, mesmo em um momento de tanta dor, a família do adolescente Gabriel Barrios Pereira, de 13 anos, que morreu ao sofrer um acidente de moto na zona rural de Iguatemi, resolveu doar seus órgãos. Ele teve a morte cerebral declarada no Hospital da Vida, em Dourados durante a terça-feira (8).

A coleta de órgãos foi realizada na quinta-feira (10), sendo doados a pessoas do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A distribuição foi realizada de acordo com a fila de espera, sendo o coração para um paciente em Brasília, as duas córneas, fígado e rim para pacientes em Campo Grande, enquanto o outro rim foi para São Paulo.

Devido a urgência, a captação de coração teve apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), pois o órgão deve ser transplantado em até quatro horas após a retirada. A operação mobilizou profissionais de diferentes regiões e contou com escolta da Guarda Municipal até o aeroporto de Dourados. Segundo a equipe responsável, a captação foi concluída por volta das 12h30.

Em homenagem ao aluno, a escola onde Gabriel estudava publicou uma nota de pesar nas redes sociais. Na mensagem, a despedida emocionou: “Eterno Gabriel, nossa estrelinha”.

O acidente – Conforme as informações policiai, o pai do menino contou que estava em uma confraternização no assentamento quando Gabriel se levantou, pegou a moto e saiu. Logo em seguida, em alta velocidade, ele perdeu o controle de direção e atingiu uma árvore.

Por conta do impacto, o adolescente sofreu ferimentos graves pelo corpo e foi socorrido com urgência. Porém, devido ao seu estado de saúde, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, localizado em Dourados.

O menor ficou internado até a tarde de quinta-feira (10), quando não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que apuraram as causas do acidente.

