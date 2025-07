Adolescente de 13 anos morre ao bater moto em árvore durante confraternização em MS

O adolescente Gabriel Barrios Pereira, de 13 anos, morreu ao perder o controle de direção da moto que pilotava e colidir contra uma árvore. O acidente aconteceu na noite de sábado (5), na zona rural de Iguatemi.

Conforme as informações policiai, o pai do menino contou que estava em uma confraternização no assentamento quando Gabriel se levantou, pegou a moto e saiu. Logo em seguida, em alta velocidade, ele perdeu o controle de direção e atingiu uma árvore.

Por conta do impacto, o adolescente sofreu ferimentos graves pelo corpo e foi socorrido com urgência. Porém, devido ao seu estado de saúde, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, localizado em Dourados.

O menor teve a morte cerebral diagnosticada na terça-feira (8). O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que apuraram as causas do acidente.

