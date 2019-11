Família pede ajuda para Emilly Vitória

A família de Emilly Vitória, 5 anos, realizará um show de prêmios beneficente no dia 8 de dezembro, ás 11h no Salão da Comunidade São Lucas. O evento faz parte da campanha para pagar os custos da cirurgia de revascularização cerebral que Emilly precisa fazer.

Emilly tem síndrome de Down e enfrenta problemas de saúde desde que nasceu. Assim que nasceu foi diagnosticada com um defeito no septo atrial e teve que fazer uma cirurgia no coração com um ano de idade para corrigir.

Logo depois, veio uma anemia crônica, que permanece até hoje. Além de problemas na tireóide, baixa imunidade.

Em dezembro de 2018, Emilly teve um grave Acidente Vascular Cerebral Isquêmico e ficou quase o mês de dezembro inteiro internada. O AVC deixou enormes sequelas a criança, hoje já não anda mais, fala pouco e quase não tem movimentos no lado direito do corpo.

Por conta do AVC, foi descoberto que ela tem doença de Moyamoya. A doença vai fechando as carótidas do cérebro e causando AVCs isquêmicos, se não tratada pode levar a morte. Moyamoya é rara, crônica e não tem cura.

Apesar do desafio da doença, o maior desafio para os pais foi o desconhecimento dessa doença, pelos médicos da capital. Resultando em transferência para São Paulo, onde consultaram o Dr. Hamilton Matushita e a doença foi diagnosticada.

A criança tem pouca atividade cerebral do lado esquerdo e a doença está se apresentando do lado direito do cérebro e na parte de trás também.

O maior risco dessa doença são os AVCs, que podem ocorrer a qualquer momento, e como ela já passou por um, o próximo seria fatal.

Emilly precisa fazer três cirurgias de revascularização cerebral, cada uma custa R$100 mil e só é feita em São Paulo.

Os pais da menina estão tentando pelo SUS, mas é demorado, e ela não tem tempo a perder porque corre o risco de ter outros AVCs e perder todo o movimento do corpo.

Para isso, será organizado um Show de Prêmios, algumas rifas para conseguir arrecadar o dinheiro.

Um dos sorteios vai contar com a ajuda do São Paulo Futebol Clube, que doou uma camisa autografada e enviou para a família rifar.

Além de contar com o apoio de uma Vakinha Social. Clique Aqui para ajudá-la.

Deixe seu Comentário

Leia Também