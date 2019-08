Familiares e comunidade cristã procuram idoso desaparecido

Adão Pereira da Silva, de 74 anos, mais conhecido como irmão Adão por ser membro da Comunidade Cristã no Brasil (CCB) desapareceu nessa terça-feira (6) em Campo Grande e mobilizou toda a comunidade a sua procura.

O homem teria saído de casa por volta 6h no Chácara das Mansões próximo as Moreninhas e iria para o Centro da capital.

Adão estaria vestido com uma calça social escura e uma camisa de cor claro e até a publicação desta matéria não foi encontrado.

Segundo informações de um familiar, a última informação é de que ele teria sido deixado no jardim Columbia por um motorista de aplicativo. O motorista informou que ele estava lúcido e pediu para ficar em uma esquina.

Ainda de acordo com o familiar, irmão Adão não possui nenhum problema psicológico e não tinha desavenças com ninguém.

Quem tiver informações pode ligar no 67 99231 0091, no 67 992943636 ou no 67 99636-4506 ou para a polícia no 190.

Deixe seu Comentário

Leia Também