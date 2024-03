FaustÃ£o estÃ¡ se recuperando "dentro do esperado", diz filho do apresentador

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, informou, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, que o apresentador está se recuperando bem da sua cirurgia de transplante de rim, realizada dia 26 de fevereiro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Faustão está seguindo a recuperação, tudo dentro do esperado”, disse o jovem à coluna.

Faustão precisou passar por uma cirurgia para receber novo rim em decorrência de problemas renais, já existentes antes do transplante de coração, que se agravaram após seu quadro de insuficiência cardíaca.

Em nota divulgada no dia 29 de fevereiro, a Central de Transplante de São Paulo informou que Faustão ficou 20 dias esperando pelo novo rim.

