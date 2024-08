Festival Vida Animal acontece hoje e amanhã na Capital

Hoje (10) e amanhã (11), o governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), órgão pertencente à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), irá realizar o ‘Festival Vida Animal MS’, na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande.

O evento, que destaca o conceito de saúde única, integrando as esferas humana, animal e ambiental, contará com programação diversificada e informativa. Haverá seminários, cinema, apresentações culturais, ações de conscientização, além de uma feira de adoção digital, áreas dedicadas à recreação, orientações de combate aos maus-tratos, saúde animal e a caravana da castração.

Stand do Bioparque Pantanal contará com exibição de animais taxidermizados, utilizados para experiência tátil com pessoas com deficiência visual, laboratório móvel, microscópio e óculos de realidade virtual.

A primeira ação do Festival será com seminário às 7h30. A programação inclui a exibição do Cine Pet, às 13h; seguido pelo campeonato de tosa, às 16h; apresentação da banda do Corpo de Bombeiros às 17h; sorteio de prêmios às 18h15 e premiação do concurso de tosa, às 19h. A cerimônia de abertura oficial, com autoridades e defensores da causa animal, será às 20h. O primeiro dia será encerrado com show sertanejo de João Haroldo e Betinho, às 21h.

No domingo (11), as atividades começam com o “Seminário sobre Manejo Ético Populacional”, às 7h30. A programação inclui Cine Pet às 13h; desfile de cães heróis e cães amigos e misses, às 14h30; concurso de tosa às 15h, teatro com Lu Bigattão, às 16h; sorteio de prêmios, às 18h, e premiações do concurso de tosa, às 19h. O evento será encerrado com a Patrulha Show Canina, às 20h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também