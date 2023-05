Empresários da Capital são homenageados com "Medalha Sérgio Longen"

Proposta pelo vereador Ronilço Guerrero, a solenidade de outorga da Medalha do Mérito Legislativo “Empresário Sérgio Longen” ocorreu na quarta-feira (24) prestigiando 40 empresários da Capital em alusão ao Dia da Indústria, comemorado anualmente em 25 de maio.

A honraria leva o nome do presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen que no decorrer da cerimônia, destacou a satisfação com a homenagem concedida ainda em vida e ressaltou os feitos do setor industrial. “Os números são satisfatórios. Eu entendo que a indústria vem avançando bem, vem se consolidando e distribuindo riquezas a todos os municípios, mas Mato Grosso do Sul ganha frente em desenvolvimento no país. É um avanço significativo que a sociedade está envolvida e participando desse projeto”, afirmou.

Na ocasião, foram homenageadas personalidades na área da indústria, que contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento de Campo Grande. "Nós precisamos trazer para o Mato Grosso do Sul mais indústrias, trazer mais empregos e uma economia maior. Uma homenagem como essa quer dizer que em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem empresários e pessoas da indústria aqui que diversificam nossa matriz econômica. Queremos uma indústria forte”, disse Ronilço Guerreiro, proponente da solenidade.

Entre os 40 homenageados estão três diretores da Fiems, Altair da Graça Cruz, proprietário da Gráfica Oriente e presidente da Sindigraf-MS, Julião Flaves Gaúna, proprietário da indústria gráfica Pontual e presidente da Abigraf-MS e o diretor José Francisco Veloso Ribeiro, empresário e ex-presidente do Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul).

Para Altair da Graça Cruz, receber a Medalha “Sérgio Longen”, foi um reconhecimento muito gratificante. “O setor produtivo de Campo Grande se sente engrandecido com essa medalha que foi dedicada a ele”, afirmou.

Confira os homenageados:

Ademir Santana – Altair de Padua Mello e Evandro Cesar de Oliveira

Betinho – Paulo Antônio Rossetti e André Nascimento dos Santos e João Junior Souza de Oliveira

Carlos Augusto Borges – José Augusto Balieiro de Souza e José Francisco Veloso Ribeiro

Clodoilson Pires – Roberto Berger e Genildo Figueiredo da Cruz

Coronel Villasanti – Carlos Castelari da Silva Trinta e Marco Antônio de Moraes

Dr. Loester – Julião Flaves Gauna e Paul Hudson Ribeiro

Edu Miranda – Istael Cruz Barbosa e Ivair Alves de Souza

Gilmar da Cruz – Edson Rodrigues Icasati e Remis Gois de Souza

Junior Coringa – Paulo Sergio Gomes e Luiz Rodrigues Paixão

Luiza Ribeiro – Adma Rubia Souza Costa e Wilsi de Fátima Pereira Gaeta

Paulo Lands – Marcelo Rodrigo Crepaldi e Clenio Alisson Tavares da Silva

Professor Juari – Adalberto José Brito e Fabio Marques Ribeiro

Professor Riverton – Fabio Henrique dos Santos e Robison Gatti Vargas

Ronilço Guerreiro – Vanessa Roehr Coin, Maria Auxiliadora Mesquita Vobeto, Édison Cláudio Fabian Holzmann e Altair da Graça Cruz

Silvio Pitu – Jerfe Pael Barbosa e Marcio Cristiano Franca Lima

Tabosa – Deygles Moses da Cunha Tabosa e Miguel Antônio Fiori

Tiago Vargas – Claudia Helena Franco e João Marcio dos Reis Dutra

William Maksoud – Rodrigo Lago Saling e Marcio Mendes

Zé da Farmácia – Waldemir Moura

