Filho de Deolane também enfrenta processo judicial relacionado a bets

Kayky Bezerra, filho de Deolane Bezerra, está envolvido em um processo judicial relacionado a esquema de apostas, também chamado de bets, conforme informado pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Kayky foi processado por Leonardo da Silva Baeto, que afirma que sua imagem foi utilizada sem autorização para promover uma plataforma de jogos online patrocinada por Kayky. No processo, Leonardo pede R$ 15 mil de indenização, alegando que teme a associação à imagem do filho de Deolane.

Em 27 de setembro, Kayky solicitou à Justiça a homologação de um acordo feito com Leonardo para encerrar a disputa. No acordo, Leonardo receberá um total de R$ 8 mil, além de R$ 1 mil a título de honorários advocatícios.

Apesar das informações da Operação Integration, que indicam que Kayky possui uma quantia considerável, o acordo sugere o contrário. O pagamento será feito em duas parcelas iguais de R$ 4,5 mil, com a primeira marcada para 1º de outubro e a segunda para 1º de novembro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também