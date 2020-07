Filho de Leonardo diz estar 'valorizando mais a vida' após acidente em rio

Saiba Mais Brasil Carro com filhos de Leonardo cai em rio

O filho mais novo do cantor Leonardo, João Guilherme de 18 anos usou sua conta no Instagram para despreocupar os fãs após o acidente onde o carro em que estava com seus irmãos caiu em um lago no último dia 30.

O carro, uma SUV, era dirigido pelo motorista que foi desviar de uma carreta. Na estrada de terra, capotou e caiu no Rio Boi. O automóvel era blindado e todos estavam de cinto.

O ator e cantor publicou um pequeno trecho de seu novo clipe e fez um desabafo sobre a situação: “Estou bem, estamos todos bem, graças a Deus. Valorizando mais ainda a vida. Obrigado pelo amor e cuidado de sempre”, escreveu ele na legenda.

Logo após o ocorrido, Leonardo também fez questão de gravar um vídeo ao lado dos filhos e sobrinho falando sobre o acidente.

