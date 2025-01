Funcionários da Santa Casa não receberam salários

Devido a um atraso no pagamento, o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Sintesaúde), notificou a presidente da Associação Beneficente de Campo Grande Santa Casa, Alir terra, para a realização de uma assembleia.

Encontro, marcado para às 7h desta sexta-feira (10) no saguão do hospital, será para definir as medidas para assegurar o recebimento dos valores devidos que deveriam estar na conta dos 4.270 trabalhadores na quarta-feira (8).

"É possível que apareça o dinheiro hoje, porque a direção da Santa Casa, pode aproveitar o ofício, que está bem embasado dentro da lei e mandar para o Ministério Público, mandar para a Prefeitura, para a Secretaria do Estado, e apareça o dinheiro", afirmou Osmar Gussi, presidente do Sintesaúde, ao JD1 Notícias.

Em ofício, o Sindicato pede ainda a manifestação formal e imediata informando se há previsão para o pagamento integral dos salários em atraso, "bem como a regularização dos pagamentos futuros".

A redação do JD1 Notícias entrou em contato com a Santa Casa e aguarda retorno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também