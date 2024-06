Fundados da ASL, Ulysses Serra será homenageado na quinta-feira

O escritor, tabelião e político Ulysses Serra, fundador da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), será o nome homenageado na noite desta quinta-feira (27), no auditório da sede da instituição.

Durante a Roda de conversas e leituras da ASL, Ulysses receberá justa celebração com apresentação dos acadêmicos Raquel Naveira, Reginaldo Araújo e Rubenio Marcelo. Os chás e Rodas Acadêmicas de 2024 são uma parceria entre a ASL e a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, pela Fundação de Cultura do Estado.

Além da homenagem, também haverá exposição de artes visuais da Confraria Sociartista e apresentação do projeto Movimento Concerto, da UFMS, com sua vertente “Música Erudita e suas Fronteiras” - realizado em parceria pela ASL e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Após a palestra, na confraternização, haverá ainda participação instrumental do Maestro Eduardo Martinelli Trio, com violão, violino e baixo acústico.

O evento acontece a partir das 19h30, na quinta-feira, na sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, na Rua 14 de Julho, nº 4653, nos Altos do São Francisco.

A entrada é franca e o código de vestimenta é esporte.

