Garras mira em bancas de jogo do bicho da capital

Equipes da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) deflagrou na manhã desta quarta-feira (23), uma operação mirando as bancas do jogo do bicho em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, a operação se trata de mais uma fase da Omertá, que investiga crimes comandados pelo empresário Jamil Name, preso no Presídio Federal de Mossoró – Rio Grande do Norte.

Até o momento, 9 pessoas já foram levadas para a sede do Garras na capital, onde prestam depoimento. A todo momento chegam viaturas com investigados.

Nossa equipe de reportagem está no local apurando informações.

