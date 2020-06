Gol retoma voos para Dourados

Sarah Chaves, com informações do Dourados Agora

A Gol linhas aéreas voltou a vender passagens de viagens com voos para Dourados neste domingo (14), com destino à outros Estados.



O voos são para seis destinos: Rio Verde (GO), Dourados (MS) e Araçatuba (SP), a partir de Guarulhos; e São José do Rio Preto (SP), Barreiras (BA) e Araguaína (TO), estes ligados a Brasília.



Os embarques dos passageiros que comprarem passagens a partir de hoje poderá ser feito somente a partir de 12 de julho.



Em Dourados, os voos comerciais foram suspensos em março em razão da pandemia.



Para garantir os bilhetes exclusivamente pela GOL basta acessar o site , onde as passagens estão disponíveis para compra, ou através do aplicativo, nas lojas VoeGol e agências de viagem.

No dia 12 de julho, o voo direto entre Dourados e Guarulhos, sai da cidade paulista às 21h05 e chega em Dourados às 22h25. No site da Gol só há voo de Dourados a partir do dia 13, com saída ás 3h45 e chegada às 7h15.







