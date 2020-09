Governo da início ao processo de licitação para restauração do Centro Cultural José Octávio Guizzo

Já está em andamento o processo de licitação para contratação de empresa que irá elaborar o projeto arquitetônico de restauração e ampliação do Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG) e do Teatro Aracy Balabanian – unidades da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) no último dia 22 e a abertura do processo de tomada de preço começará às 10h do dia 08 de outubro.

“Esta etapa consiste na contratação, por meio de licitação, de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do prédio. O prazo para a conclusão do projeto é de 290 dias consecutivos, com o valor de R$ 244.412,83”, informou a arquiteta da FCMS, Claudia La Picirelli de Arruda.

A previsão de conclusão desse processo licitatório é de 90 dias. “A nossa vontade, bem como a do governador Reinaldo Azambuja, era que a reforma do Centro Cultural José Octávio Guizzo e do Teatro Aracy Balabanian já estivesse concluída. Mas, além das questões legais e burocráticas, tivemos que suspender muitos processos devido à pandemia do novo coronavírus”, disse a presidente da Fundação de Cultura de MS, Mara Caseiro.

Segundo ela, após a conclusão do projeto arquitetônico, haverá outro processo licitatório para a execução da obra. “Todos os procedimentos legais serão cumpridos de forma transparente e responsável”, afirmou.

