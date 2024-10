Governo decide não voltar com o horário de verão neste ano

O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta quarta-feira (16) que o governo federal decidiu por não retornar com o horário de verão em 2024, pauta que vinha sendo discutida devido ao cenário de estiagem que o país enfrenta.

Durante coletiva de imprensa, o titular do Ministério de Minas e Energia (MME) informou que, após análise, chegou à conclusão que não existe necessidade de se reestabelecer a medida neste ano.

“Chegamos à conclusão de que não há necessidade de decretação do horário de verão para este verão, para este período. Temos a segurança energética assegurada”, explicou o ministro.

Silveira ainda informou que a questão voltará a ser avaliada em 2025. “A política voltou a ser considerada no Brasil e não está descartada para períodos posteriores”, afirmou.

A decisão do governo contraria a recomendação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), que havia indicado que o retorno do horário de verão ainda neste ano seria benéfico.

