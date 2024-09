Governo irá usar Inteligência Artificial para agilizar contratações públicas em MS

Os processos de contratações de licitações deve ser facilitado com o uso de Inteligência Artificial em Mato Grosso do Sul. Por isso, a SAD (Secretaria de Estado de Administração) iniciou segunda-feira (2) um ciclo de formação para capacitar os servidores da SEL (Secretaria-Executiva de Licitações) e das áreas de contratos e licitações dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

A oficina “Total - Fase Preparatória das Contratações Públicas com Apoio do ChatGPT” terá uma carga horária de 28 horas e conta com a participação de 83 funcionários sendo capacitados.

Com o uso de Inteligência Artificial nas fases de planejamento e elaboração de contratações, a previsão é de reduzir em 50% o tempo de efetivação de licitações, aumentando a assertividade das compras e a otimização de recursos públicos.

“Nosso compromisso constante com a excelência e a melhoria contínua dos processos está no centro das ações de capacitação dos servidores. O objetivo desta oficina é qualificar e proporcionar uma maior interação entre os servidores das áreas de compras do Estado. Essa oficina é essencial para aprimorar o desempenho e a eficiência nas contratações públicas”, afirma o secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul, Frederico Felini.

Embora o curso seja oferecido no formato on-line, os participantes que estão em Campo Grande foram reunidos em três locais físicos a fim de promover a troca de experiências e o estreitamento das relações. “A Gestão de Pessoas em fluxos e processos interligados, como nas contratações, envolve a integração entre as equipes e ter essa aproximação entre SAD e órgãos é importante para o avanço das melhorias que precisam ser implementadas”, explica a secretária-executiva de Licitações, Muriel Moreira.

Programação e conteúdo das aulas

Iniciada na tarde desta segunda-feira, a oficina contará ainda com outros seis encontros, nos dias 03, 05, 06, 16 e 17 de setembro. As aulas são on-line e os participantes podem se reunir nas dependências da Escola Estadual Hércules Maymone, na Esgolagov MS (Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) e na Coordenadoria do Núcleo Especial de Modernização da Administração Estadual, da Secretaria de Fazenda de MS (Conemae).

As aulas envolvem temas como macroprocesso das contratações públicas e artefatos básicos; criação de Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR) com uso de Inteligência Artificial; fase de planejamento da contratação; elaboração da Matriz de Riscos com o apoio da Inteligência Artificial; levantamento de mercado; descrição detalhada da solução escolhida; definição dos requisitos da contratação; descrição abrangente da solução proposta; estimativa do valor da contratação, e resultados esperados com a contratação.

As aulas são ministradas pelo professor Janderson da Costa Barbosa, que é mestre em Direito e Políticas Públicas e membro de consultoria jurídica do TCU (Tribunal de Contas da União).

