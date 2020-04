Governo pode suspender reajuste salarial de servidores

O ministro da Economia, Paulo Guedes, ao dispensar a suspensão do teto de gastos na manhã desta segunda feira (27), afirmou também a negociação do governo para suspender o reajuste dos salários dos servidores públicos.



Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, na saída do Palácio do Planalto, o ministro disse ainda que o governo deve enviar essa semana ao Congresso Nacional uma proposta de suspensão de reajustes de salários para servidores públicos por um ano e meio.

Segundo Guedes, os servidores precisam dar sua colaboração e não podem “ficar em casa, com a geladeira cheia”, em um momento de crise. “Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil, não vai ficar em casa trancado com geladeira cheia, assistindo a crise enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego.

“Os servidores públicos vão colaborar, eles vão ficar sem pedir aumento por algum tempo”, disse Guedes, garantindo que nenhum direito existente será retirado.

