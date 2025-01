Gracyanne revela motivos para término de casamento com Belo: "Faltou tempo, não amor"

A influenciadora Gracyanne Barbosa detalhou na manhã desta quinta-feira (16), no BBB 25, os motivos que levaram ao fim de seu casamento com o cantor Belo, após 16 anos juntos.

O término foi anunciado em abril de 2024 e, em uma conversa sincera, Gracyanne explicou que a separação não aconteceu por falta de amor, mas sim pela falta de tempo e pela ausência de diálogo entre o casal.

“Eu errei muito mais que o Belo. A gente não se separou por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação muito ativa como homem e mulher, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro", revelou Gracyanne.

A musa fitness também refletiu sobre os erros cometidos durante o relacionamento, afirmando que, apesar do amor, a falta de comunicação foi um fator importante para o distanciamento. “Sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: ‘Você tem que me ver’… Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito", disse.

Ela contou ainda que o afastamento emocional levou a um processo de mágoa mútua, alimentado por fofocas e mal-entendidos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também