Grupo defensor do kit covid deverá pagar R$ 55 milhões em indenização

O juiz Gabriel Menna Barreto von Gehlen, da 5ª Vara Federal Cível do Rio Grande do Sul (JFRS), condenou uma associação de médico e duas empresas do ramo da saúde a pagarem uma indenização de R$ 55 milhões por publicações defendendo o kit covid.

Foram condenados o Grupo José Alves (GJA Participações), a Vitamedic Farmacêutica, fabricante de medicamentos do kit covid, e a Associação Dignidade Médica de Pernambuco, que assina um texto chamado Manifesto pela Vida.

A publicação defende a prescrição de vários medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid, como ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, em uma espécie de tratamento precoce para evitar a doença.

Além da ineficácia de tais medicamentos no tratamento contra covid-19 e da ameaça à saúde pública de quem defendeu o kit covid, o juiz concluiu que houve propaganda velada e irregular de medicamentos, violando regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

