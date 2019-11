Gugu tem morte confirmada pela assessoria

Sarah Chaves, com informações do R7

O apresentador Gugu Liberato morreu, aos 60 anos, na noite de sexta-feira (22) nos Estados Unidos, após sofrer uma queda de quatro metros em casa, e sofrer um traumatismo craniano.



Segundo a família do apresentador o desejo de Gugu era doar todos os seus órgãos e os médicos do Orlando Health Medical Center, onde ele estava internado, disseram que a decisão pode beneficiar até 50 pacientes. Isso porque, além dos órgãos, é possível utilizar córnea, pele, ossos etc. Os Estados Unidos têm um sistema bem mais avançado de doação de órgãos que no Brasil.



A informação foi confirmada em nota divulgada pela aasessoria e assinada por familiares de Gugu



"Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato (Gugu Liberato), aos 60 anos, em Orlando, Florida, Estados Unidos", diz o texto.



De acordo com a nota ainda que não há informações sobre o traslado do corpo para o Brasil.

"Informações sobre velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido".

Biografia

Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em 1959, em São Paulo e começou sua carreira de apresentador no SBT ainda adolescente trabalhando na produção do Domingo no Parque, de Silvio Santos.

O primeiro grande sucesso de auditório na televisão dele foi o Viva a Noite, exibido aos sábados, entre 1982 e 1992.



Na carreira musical, Gugu lançou os grupos Dominó e Polegar. Chegou a lançar quatro álbuns: Viva a Música (1986), Gugu (1994), Gugu cantando Com Você (1999) e Gugu Para Crianças (2002).



No cinema, fez participações ao lado de nomes como Xuxa e Os Trapalhões.

Entrou na rede Record em 2009 onde permaneceu até sua morte.

