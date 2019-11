GUGU: Famosos lamentam morte, mas não há comunicado oficial

A morte do apresentador Gugu Liberato ainda é mistério, mas alguns famosos como Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, ambos da mesma emissora, a Record TV, já lamentam a perda nas redes sociais.

O apresentador global Serginho Groisman usou seu Twitter para homenagear o Gugu. “Tristeza profunda com a notícia da morte de Gugu. Um apresentador com um jeito especial de encarar o espectador. A TV perde muito. Fica em paz.”, publicou. O cantor Regis Danese publicou uma foto ao lado do apresentador com o seguinte texto: “Não estou acreditando! Gugu foi um ser humano espetacular, muito humilde, vai deixar saudades.”

De acordo com as primeiras informações, ele estava colocando enfeites de Natal em sua casa, na Flórida, quando se desequilibrou e caiu de uma altura de quatro metros.

Gugu foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde onde permanece em observação. Um amigo da família informou que o estado de saúde é gravíssimo e irreversível.

