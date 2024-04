EUA comemora o Dia da Maconha

Hoje, 20 de abril, é comemorado o Dia da Maconha nos Estados Unidos. As lojas que vendem o produto legalmente costumam fazer promoções, e os compradores se reúnem às 16h20 (horário local) para usar a droga em festas.

Nesta data, cerca de metade dos estados norte-americanos, incluíndo a capital do país, Washington, permitem a venda de maconha.

O dia 20 de abril foi escolhido como referência ao número “420”, conhecido como o “número da maconha”.

Nos EUA, as datas são escritas em um formato em que o mês é citado antes do dia. Portanto, ao se referir ao dia 20 de abril, fala-se “abril 20”.

Há várias versões sobre o motivo do uso do número. Uma é que se tratava de um código informal de policiais para maconha, e que era uma referência a uma música do Bob Dylan, "Rainy Day Women No".

Nos Estados Unidos, as leis sobre o uso da maconha variam de acordo com os estados. Apesar de a droga ser legal em grande parte do país, as regras federais ainda consideram um crime, mas o governo dos EUA tem dado sinais de que pretende instituir uma abertura para mudar a legislação sobre o produto.

Situação diferente da brasileira, onde na última terça-feira (16), o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que criminaliza o porte e a posse de drogas.

