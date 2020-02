''Havia muito mais gente'', diz jornalista sobre carnaval de Corumbá

Em uma publicação em suas redes sociais, o jornalista Fabio Marchi, expos a falta de pessoas no carnaval de Corumbá – Mato Grosso do Sul. Na publicação, ele relembra que em épocas passadas, em tal ponto, era praticamente intransitável.

Em entrevista ao JD1 Notícias, o jornalista acredita que vários fatores prejudicaram a presença de foliões no carnaval desse ano. A competição é um dos fatores mais perceptíveis. ‘’Em outros anos, havia muito mais gente diferente, carros, turistas na rua do que se vê de uns anos pra cá’’, afirmou.

Fabio também lembrou alguns outros motivos para o pouco movimento na cidade. ‘’O formato que foi criado em 2005 ele já está um pouco cansativo. Local, quantidade de brigas e a própria dengue são alguns dos fatores que atrapalharam a festa’’, disse.

De acordo com ele, o carnaval de Corumbá era uma festa muito bonita e que nesse ano de 2020 teve a falta de investimentos, cuidados com, principalmente as escolas de samba.

Deixe seu Comentário

Leia Também