Sem ar condicionado, aeroporto de Corumbá vira ''selva amazônica''

As péssimas condições do Aeroporto Internacional de Corumbá, foram relatadas pelo jornalista Fabio Marchi, que mostra uma verdadeira ‘’selva amazônica’’, a qual os passageiros enfrentam diariamente.

De acordo com Fabio, o aeroporto está com o ar condicionado desligado. Possuindo um tamanho razoável, com paredes de vidro e umidificadores, há muito calor externo entrando e, assim dando uma sensação de calor extremo.

O jornalista acredita que por ser uma cidade turística, esse fator deixa a desejar. ‘’O aeroporto já teve seus dias melhores. Corumbá é a Capital do Pantanal, é uma vergonha para nós corumbaenses, quando turistas chegam e passam por um desconforto como esse’’, afirmou.

Sendo um dos primeiros aeroportos a serem construídos no interior do Brasil, em 1930, e o primeiro aeroporto construído na região Centro-Oeste, o Aeroporto Internacional de Corumbá é um dos mais importantes de Mato Grosso do Sul. Construído em terreno de 290 hectares, está a apenas 3 km do Centro da cidade.

