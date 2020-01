Ex-prefeito de Corumbá, Rui Waldo Albaneze, morre aos 75 anos

Jônathas Padilha, com informações do Diário Online

O ex-prefeito de Corumbá, Rui Waldo Albaneze, 75 anos, faleceu nessa quinta-feira (9), no dia de seu aniversário, vítima de complicações da diabetes. Ele estava internado há 20 dias no Centro de Tratamento Intensivo de um hospital de Cuiabá, Mato Grosso.

Rui, que era empresário e pecuarista, sofria de diabetes e fazia hemodiálise por ter complicações da doença. Além da doença crônica, ele também tinha leucemia, que nos últimos anos prejudicou ainda mais o seu estado de saúde.

Segundo a família de Rui, o corpo chegará no final desta sexta-feira (10) para Campo Grande e será sepultado no jazigo, ao lado dos pais, no Jardim das Primaveras.

Albaneze foi prefeito do município de Corumbá, a 420 km de Campo Grande, no início da década de 80. Em respeito à trajetória de Albaneze, o atual prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, vai decretar luto oficial no município por três dias.

