Herculano solicita à Energisa notas de compra de energia

O deputado Herculano Borges (SD) apresentou requerimento para que a concessionária Energisa envie informações à Assembleia Legislativa, quanto à aquisição de energia. O documento, que tem como coautores os parlamentares Pedro Kemp (PT) e Marçal Filho (PSDB), estabelece prazo de até 25 de fevereiro para a resposta da empresa.

De acordo com a solicitação, o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro, deve encaminhar à Casa de Leis todos os documentos fiscais dos valores das compras de energia feitas pela companhia no período de janeiro de 2018 a mesmo mês de 2019.

A proposta do requerimento foi suscitada pelas discussões feitas durante encontro com a diretoria da empresa realizado na terça-feira (13) com os parlamentares. “O presente requerimento se faz necessário, para que sejam esclarecidas as informações repassadas pelos representantes da concessionária na reunião do dia 13 de fevereiro de 2019”, afirmam os parlamentares no documento.

Na reunião de terça-feira, os diretores da Energisa informaram que a empresa precisou comprar energia extra em decorrência do maior consumo provocado pelas altas temperaturas. Em dezembro de 2018, foram comprados 480 Gigawatt-hora (GWh) de energia, acima dos 396 GWh contratados em igual mês do ano anterior. Mesmo assim, foi necessário adquirir adicional de 15 GWh, de acordo com a companhia.

Os deputados querem, assim, que a concessionária demostre, através de documentos, detalhes dessas aquisições. “Solicitamos a apresentação destes relatórios com todos os documentos fiscais, que comprovem a referida aquisição”, afirmam.

Deixe seu Comentário

Leia Também