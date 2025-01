Idoso passa por cirurgia após introduzir objeto de quase 1 metro no ânus

Um idoso, de 60 anos, deu entrada na terça-feira (14) no pronto-socorro do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, capital da Paraíba, com um objeto de quase 1 metro de comprimento preso dentro do ânus.

Após notarem o tamanho do objeto, foi necessária cirurgia para retirar o objeto de maneira segura de dentro do paciente, e para isso, ele precisou passar por uma cirurgia de laparotomia, que consiste na abertura da cavidade abdominal e retirada do objeto pela barriga.

Questionado pelos médicos, o senhor afirmou que não sabe como o objeto foi parar em sua cavidade anal. Ele segue em observação médica.

Em nota ao portal Metrópoles, o hospital confirmou o caso, mas informou que, atendendo pedido dos familiares, não pode fornecer mais informações sobre o paciente.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também