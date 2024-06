Homem agride a esposa após achar que ela pegou sua carteira em Dourados

Uma mulher foi agredida no tórax e pescoço depois de ser acusado de furto pelo próprio marido na noite de ontem (15), em uma residência no Joquei Clube.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a vítima chamou a Polícia Militar, pois seu marido chegou em casa bêbado e começou uma discussão acusado-a de furtar sua carteira onde tinha documentos e dinheiro.

Logo depois, o homem desferiu um chute no tórax da mulher, fazendo com que ela caísse sobre a cama, momento em que o autor deu mais dois socos no pescoço da vítima.

A mulher procurou ajuda na casa da vizinha, onde chamou a Polícia Militar. O autor foi localizado em sua residência e conduzido para a Depac/Dourado. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa (violência doméstica) e a vítima solicitou medidas protetivas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também