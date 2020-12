Homem comete suicídio no Guanandi

Um homem de 57 anos foi encontrado morto nesta terça-feira (1°), na residência onde morava, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

De acordo com informações do registro policial, a irmã, uma mulher de 52 anos, foi até a residência onde a vítima mora com outra irmã. Ao chegar, o chamou por diversas vezes, não obtendo resposta.

Em determinado momento, a irmã resolveu entrar na casa da vítima, o encontrando ajoelhado em seu quarto. Ele estava com um cinto envolto ao pescoço e amarrado à janela do quarto. A irmã tentou retirar o irmão do local e precisou da ajuda do filho. Os dois levaram a vítima ao quartel do Corpo de Bombeiros, onde foi constatada a morte.

A vítima sofria de depressão e estava em tratamento, segundo consta no boletim de ocorrência registrado como suicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) – Cepol.

