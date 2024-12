Homem morre durante cruzeiro das cantoras sertanejas Maiara e Maraisa

Um homem, de 41 anos, foi encontrado morto a bordo do cruzeiro temático das cantoras sertanejas Maiara e Maraisa, que navegava próximo de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. O caso ocorreu nesse sábado (30).

Em nota, a empresa organizadora do evento afirmou que a morte ocorreu devido a causas naturais: “A PromoAção lamenta profundamente o falecimento de um passageiro de 41 anos, ocorrido durante a viagem no navio Maiara e Maraisa. O hóspede, que estava acompanhado por sua esposa e filha, sofreu um mal súbito durante a noite e foi encontrado sem vida na manhã deste sábado”, disse.

A empresa também afirma que a equipe médica presente no navio foi acionada para lidar com o caso e que a família do passageiro recebeu o suporte necessário. “Além disso, estamos trabalhando em total colaboração com as autoridades competentes para assegurar que todos os procedimentos sejam realizados de maneira adequada e respeitosa”, completa.

O cruzeiro saiu de Santos, no litoral de São Paulo, na última sexta-feira (29), em direção ao Rio de Janeiro, com escalas previstas em Búzios e Angra dos Reis. A embarcação está programada para retornar ao porto santista amanhã (2). Além das irmãs, a atração conta com shows dos artistas Leonardo, Hugo & Guilherme, César Menotti & Fabiano, Durval Lelys, Lauana Prado e o projeto Boate Azul, que une Edson & Hudson e Gian & Giovanni.

JD1 Notícias

