Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/08/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.Capricórnio

Sextou bem sextado com a Lua em seu signo, meu cristalzinho! Hoje ela manda vibes maravilindas para você brilhar, lacrar e arrasar, especialmente nos contatinhos. Sim, os assuntos do coração vão ficar blindados e alegrias devem marcar presença tanto para quem tem um mozão quanto para quem procura o seu. Se busca um love, vai com toda confiança pra pista porque seus encantos estarão em evidência e você pode consolidar uma conquista gloriosa. Mas se o departamento amoroso fica protegido, não dá para esperar a mesma sorte no trabalho e desafios estão previstos na vida profissional. Marte se estranha com Saturno e revela que atritos podem rolar, portanto, dobre a paciência e o jogo de cintura para não se estranhar com colegas, chefes ou clientes, valeu?

Aquário

Procure começar o dia com mais tranquilidade e vai com calma na alma, bebê, pois você pode precisar de todo seu estoque de paciência. Tem pedreira pela frente e a culpa é de Marte, que forma aspecto nervoso com Saturno, apontando risco de conflitos na paixão e instabilidades nos assuntos materiais. O conselho é controlar os ímpetos ao lidar com dinheiro e esconder o cartão para não cair em tentação. O astral dá uma melhorada no período da tarde graças às vibes da Lua e, embora esteja em seu inferno astral, ela vai aguçar seus instintos, o que pode ajudar você a se livrar de ciladas e tretas. Tudo também deve fluir melhor no amor, ainda mais para quem tem um xodó, já nos contatinhos, não convém esperar muito.



Peixes

Há risco de sextar às voltas com bagacinhas e a vida familiar pode ser o alvo principal, viu peixinha? Explore a sensibilidade e o estilo compreensivo do seu signo para entrar em sintonia com o pessoal de casa e deixe velhas picuinhas de lado. Assuntos relacionados com grana também podem exigir mais atenção pela manhã, mas as coisas devem caminhar muito bem no período da tarde, o trabalho vai fluir sem entraves e será mais fácil alcançar seus objetivos. Agora, a melhor parte está reservada para o seu coração e você pode encontrar o crush ideal, aquele alguém com potencial nato para preencher seus anseios. Namoro recente tem tudo para decolar e pode virar um lance mais sério. A dois, clima de companheirismo e harmonia com o xodozinho.

Áries

Marte é seu regente e sempre reforça a sua coragem, mas hoje seu planeta tá pistola com Saturno e acentua o lado reativo, reclamão e intransigente do seu signo, sinal de que você pode sextar com os humores alterados e bater boca com os outros. A recomendação é pegar mais leve e escolher bem as palavras para não se desentender com ninguém, sobretudo no ambiente de trabalho. Ainda bem que o astral melhora sensivelmente à tarde e não deve faltar diplomacia nos contatos: você saberá se entrosar numa boa com as pessoas à sua volta. A paixão ganha impulso e há chance de impressionar alguém seducente que encontra com frequência. No romance, quanto mais privacidade tiver, mais à vontade vai ficar com seu amorzinho.



Touro

Dono de uma natureza prudente, seu signo sabe administrar muito bem o que ganha e gasta, mas hoje convém dobrar a cautela ao lidar com as finanças. O problema é que Marte atiça seu lado impetuoso e se estranha com Saturno, apontando instabilidades e risco de se descontrolar com grana, portanto, pense mil vezes antes de abrir a carteira ou passar o cartão, principalmente pela manhã. A boa notícia é que a Lua joga no seu time e ajudará a equilibrar as energias nesta sexta, deixando o astral mais leve e harmonioso. Mudanças positivas devem acontecer e a melhor parte está prevista nos assuntos do coração. Há belas chances de encontrar um love que é o seu numero e consagrar uma conquista gloriosa.



Gêmeos

Eita, consagrada, o dia pode começar zicado e a culpa é de Marte, que fica nervosinho em seu signo e arranja encrenca com os astros. Numa dessa, convém adotar a calma como mantra e contar até cem para não perder a esportiva com ninguém, sobretudo no serviço. É melhor deixar disputas e picuinhas de lado para focar no que contribui com seu sucesso e progresso. Já à tarde, o clima vira geral e se torna bem mais favorável para os seus interesses profissionais e pessoais, mas é nas finanças que a sorte deve sorrir mais e há chance de encher o bolso. O amor terá altos e baixos, mas vai se firmar ao longo do dia e você sentirá mais segurança emocional com o love. Desejos ardentes na intimidade.



Câncer

Para sextar com mais proteção e zero preocupação, o conselho é ir devagar com o andor, bebê! Planetas importantes se estranham nas primeiras horas do dia e, diante desse cenário conturbado, convém ficar na sua, fazer o que já estava programado e não sair da rotina. Viagens e atividades diferentes podem ser alvos de contratempos ou aborrecimentos. A boa notícia é que o astral vai melhorar cem por cento a partir da tarde e as coisas devem fluir do jeitinho que deseja, ainda mais nos assuntos do coração. Seu charme, bom papo e simpatia vão bombar na pista e você tem tudo para começar um lance mais sério com alguém. Na relação a dois, os laços de carinho e união vão se fortalecer com seu amorzinho.

Leão

Vai com calma na alma porque hoje tem risco de tretas, viu bebê? Marte deixa o seu signo com o pavio curto, mas se controlar os ímpetos e agir com mais tolerância, logo você espanta essas vibes nervosinhas. A boa notícia é que nenhuma zica deve surgir a partir da tarde e tudo vai fluir com mais facilidade no trabalho, no lado material e na vida pessoal. Seus talentos estarão cristalinos, há possibilidade de ampliar os ganhos e será a hora certa para ir atrás dos seus interesses, pois os caminhos vão se abrir para o seu sucesso. A saúde fica firme e forte e novidades estão previstas para quem está na pista: pode rolar um clima gostoso com colega do serviço. Dedicação em alta no romance.

Virgem

Sextou com ziquizira entre astros importantes e tensões podem marcar presença logo cedo, viu docinho? Nas primeiras horas da manhã, a recomendação é ir devagar e maneirar nas críticas para não atrair atritos e tretas com quem convive e trabalha. Para seu alívio, a Lua segue em seu paraíso e será sua fada madrinha, garantindo mais sorte, criatividade e harmonia, principalmente a partir da tarde. O serviço vai andar e as finanças também devem ganhar bons estímulos, tanto que um dinheirinho extra pode cair na sua conta. A relação amorosa vai ficar mais protegida e os pombinhos vão curtir momentos prazerosos. Se está na pista, rolezin com a galera vai render muita paquera e pode dar match com alguém que tem sua vibe.



Libra

Hoje as estrelas recomendam a desacelerar o ritmo, valorizar seu bemestar e dar mais atenção à sua qualidade de vida, meu cristalzinho! Evite mudanças em seus hábitos, sobretudo na alimentação, porque instabilidades vão rondar e seu organismo pode ser afetado. O trabalho também vai exigir disciplina e o momento não é dos mais indicados para começar coisas novas e diferentes, portanto, mantenha a rotina. Nas relações em geral e nos contatinhos, o clima pode ficar mais retraído e talvez não seja tão fácil se aproximar de alguém que despertar seu interesse. Por outro lado, os laços se fortalecem com as pessoas mais íntimas e os parentes próximos, especialmente a partir da tarde. No romance, o astral será de maior cumplicidade com o momozin.



Escorpião

Eita, consagrada, convém sextar suave na nave porque bagacinhas podem rolar e será preciso uma boa dose de paciência para não surtar. Marte briga com Saturno e deixa seu jeito mais sincerão e esquentado do que já é, portanto, a dica é contar até cem e controlar as reações para não se desentender com ninguém. Os interesses financeiros também podem ter altos e baixos e a ordem é enxugar os gastos, a boa notícia é que o clima melhora bastante à tarde e tudo deve entrar nos eixos. Suas relações vão ficar mais protegidas, perrengues serão superados e a harmonia será restabelecida com bons papos, principalmente no amor. Sonhos a dois vão receber bons estímulos e a noite será ideal para se abrir com o crush.



Sagitário

O fim de semana desponta com excelentes perspectivas para o seu bolso, mas se quer sextar sem tretas e atritos, será preciso fazer a sua parte e controlar a franqueza típica do seu signo, viu Sagita? Hoje a recomendação é pegar bem mais leve, maneirar nas críticas e evitar confrontos com quem tem diferenças, do contrário, não vai ser fácil manter um clima amistoso ao seu redor. As relações em geral podem ser alvos de instabilidades, mas você tem plenas condições de mudar esse cenário se souber tirar proveito do seu carisma, bom humor e simpatia. À tarde, o astral deve ficar mais positivo e vitórias podem ser alcançadas no lado profissional, financeiro e amoroso. Se está free, atração por alguém de destaque vai crescer e tudo indica que será recíproca

