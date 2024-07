Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/07/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (4), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

O dia vai começar mais devagar, mas as tarefas que podem ser feitas de maneira isolada vão correr melhor do que esperava. A boa notícia é que sua intuição estará afiadíssima e você vai farejar uma cilada a quilômetros de distância! Mal–entendidos ou falta de atenção podem trazer problemas à tarde, por isso, confira duas vezes o que está fazendo para não arrumar problemas. Em compensação, há boas chances de descobrir um segredo. Sol e Urano trocam likes à tarde e ajudam a sua vida amorosa a decolar. O romantismo está no ar e você pode viver momentos deliciosos com quem ama. A paquera também fica animada, embora possa viver um romance escondido.



Aquário

Pela manhã, seu lado sonhador e sua habilidade para se relacionar com pessoas diferentes farão toda a diferença para garantir um ambiente harmonioso com os colegas no trabalho. Esta quinta será ideal para você dar um passo mais ousado na busca de um sonho ou projeto antigo, especialmente se contar com o apoio dos amigos ou de pessoas próximas. Mas o astral muda à tarde e pode sobrar para as suas amizades, principalmente se misturar dinheiro nesta história. Trabalho em casa corre melhor agora. Você tem tudo para fazer sucesso na conquista e uma amizade antiga pode virar romance. Já a vida a dois segue blindada e com vibes maravilhosas!

Peixes

Logo cedo, você não vai se contentar com qualquer coisa e tem tudo para correr atrás de projetos mais ousados e ambiciosos, Peixes. No trabalho, mantenha sua atenção nas tarefas de rotina, o que ajuda a causar uma boa impressão na chefia. Vale a pena dedicar um capricho extra ao visual porque há boas chances de melhorar a imagem que passa aos outros. À tarde, porém, cuidado para não cair na armadilha de cobrar demais dos outros ou criar expectativas fora da realidade se quiser evitar uma decepção. Sol e Urano enviam as melhores energias para a conquista e pode até viver uma paixão à primeira vista! Romantismo e declaração de amor promete derreter seu coração.

Áries

Você começa esta quinta dando um show de otimismo logo cedo! No trabalho, há boas chances de que os problemas se resolvam de maneira muito mais fácil do que estava esperando. Aí eu vi vantagem! Mas toda essa impulsividade e energia pode jogar contra os seus interesses à tarde, por isso, não tome uma decisão importante antes de refletir sobre isso com calma. Os assuntos familiares contam com boas energias e há chance até de transformar o sonho da casa própria em realidade. À noite, a conquista fica mais animada e há sinal de chuva de notificações se está na pista. Com o par, unir otimismo e romantismo será o segredo para deixar a vida a dois mais gostosa.

Touro

No trabalho, você vai precisar de jogo de cintura para lidar com algumas mudanças que podem cair de paraquedas no seu colo na parte da manhã, Touro. Mas não há motivo para se preocupar, afinal, tudo indica que essas surpresas serão favoráveis aos seus interesses. Aproveite essa vibe pra fazer ajustes na rotina de casa ou começar uma reforma. Mas nem tudo é perfeito, bebê, e talvez seja preciso abrir mão de um projeto mais ousado ou até mesmo de uma amizade à tarde. Conversar com sinceridade ajuda a esclarecer qualquer desentendimento, e isso também vale para a vida amorosa. As estrelas avisam que um novo amor pode acelerar seu coração se está só.

Gêmeos

Você começa esta quinta com muita disposição para interagir com as pessoas, trocar ideias e expandir seus contatos. No trabalho, sua habilidade de se colocar no lugar do outro será seu maior trunfo, especialmente se lida com o público ou precisa fazer uma parceria com os colegas. À tarde, porém, o astral muda e pode pintar discussão com alguém mais velho ou muito conservador. A boa notícia é que as finanças contam com vibes poderosas e pode receber uma grana que não esperava. Você e o love estarão em sintonia e podem conversar sobre o romance com muita maturidade. Se está só, a paquera reserva surpresas e um rolo pode ficar sério num instante.



Câncer

Se depender das estrelas, esta quinta promete muito trabalho duro pela frente. A boa notícia é que você pode encontrar novas oportunidades de engordar as suas economias, Câncer, mas essa grana não vai cair de presente no seu colo. Coloque as mãos na massa logo cedo e faça um esforço para não se distrair com tanta facilidade à tarde. Talvez não seja tão fácil manter o foco o tempo todo, mas você pode compensar isso com o seu esforço. As amizades contam com boas energias mais tarde e, se ainda está buscando um amor, o pessoal pode dar uma mãozinha. A dois, aposte nos interesses em comum com o love se quiser dar uma animada no relacionamento.

Leão

A Lua segue em seu paraíso, meu cristalzinho, e envia uma vibe maravilhosa logo pela manhã para você se divertir. Mas, primeiro, faça um esforço para colocar as mãos na massa. Você pode se destacar se tirar proveito do seu jeito carismático na hora de cuidar das suas tarefas. O trabalho deve fluir às mil maravilhas, especialmente se trabalha com algo ligado a ensino, crianças ou se lida diretamente com outras pessoas. Pena que nem tudo é perfeito e uma briga com o mozão não está descartada. Pra voltar às boas, use seu charme e faça um gesto romântico. A paquera reserva novidades e você vai fazer o maior sucesso, mas podem surgir alguns desafios à tarde.

Virgem

Hoje, o céu promete energias maravilindas pela manhã e isso pode se refletir na relação com a família. Lembranças do passado prometem aquecer seu coração e é em casa que você vai encontrar a paz e o sossego que está buscando. Quem trabalha em casa, em um negócio familiar ou com produtos e serviços para o lar tem tudo para se destacar, mas talvez precise de mais privacidade para dar conta das tarefas à tarde. Se pintar atrito com alguém de casa, tente ser flexível. Na paquera, se tiver uma ajudinha dos amigos, tudo vai dar certo. Antes de investir em um novo romance, tente esquecer o passado. O ciúme pode causar briga com o mozão, mas logo voltam às boas.

Libra

Pela manhã, seu lado comunicativo e animado tem tudo para contagiar as pessoas! As energias são favoráveis para trocar ideias, lidar com o público, conversar com os amigos ou fazer uma viagem rápida. Você estará com a mente a mil por hora e não terá dificuldade com as tarefas que precisam da sua atenção. Só que isso pode mudar à tarde se continuar se distraindo com qualquer coisinha. Pode pintar mudança na vida profissional. Aproveite para colocar a conversa em dia com os amigos. Se está de olho em alguém, faça contato e aposte num bom papo para se aproximar. O romance conta com good vibes à noite e vocês dois podem conversar sobre qualquer coisa.

Escorpião

A Lua avisa que o seu foco estará voltado para as finanças nesta manhã, Escorpião, e você pode ter algumas conquistas envolvendo dinheiro. É um bom momento para negociar aumento, buscar uma posição melhor em outra empresa e até fazer algumas comprinhas, se tudo vai bem nessa área. À tarde, porém, o astral muda e há risco de sair gastando por impulso. Compre apenas o que é necessário e esconda o cartão de crédito se não conseguir se controlar. Se as coisas andavam arrastadas na paquera, isso pode mudar e você tem tudo pra se dar bem na conquista. A possessividade será o maior desafio no romance, mas manter o bom humor ajuda a evitar uma briga.

Sagitário

Pela manhã, vai sobrar disposição para correr atrás dos seus interesses e defender suas ideias, Sagita! No trabalho, cultive novos contatos profissionais e faça a ponte com os colegas. Talvez falte paciência para lidar com gente chata ou muito conservadora à tarde, mas respire fundo e siga em frente. A boa notícia é que há chance de trocar de emprego se não anda muito contente no atual. O bom humor volta a imperar à noite e os seus planos para sair e se divertir contam com a proteção dos astros, bebê! Se está em busca de um novo amor, dê uma chance a alguém que mora longe. Um astral descontraído promete mais leveza para você e o par se divertirem juntos.

