Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/08/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

A segundona começa tensa, Caprica, mas as finanças contam com vibes positivas pela manhã e você pode ter avanços importantes nessa área. Por outro lado, talvez não seja tão fácil se concentrar no serviço nem fazer novos contatos. Há sinal de complicações e perrengues à tarde, já que a vontade de sair comprando tudo que vê pela frente tem boas chances de crescer. Pra complicar, o ciúme ou assuntos envolvendo dinheiro podem estremecer as coisas com quem ama e até virar briga séria no romance se não tiver cuidado. Ainda bem que a Lua entra em Peixes à noite e dá pra fazer as pazes se investir em uma conversa franca. A paquera pode surpreender mais tarde.

Aquário

Aproveite o domingo para renovar as esperanças e correr atrás dos seus interesses. Você conta com boas energias e um pique extra que a Lua envia para o seu signo, mas nem tudo é perfeito e vale a pena agir com cautela em casa na parte da manhã. É que as energias ficam mais pesadas logo cedo e problemas antigos podem voltar e assombrar seus relacionamentos, inclusive com o pessoal de casa. Talvez tenha que usar toda a paciência para não brigar com um familiar, mas logo as coisas se resolvem. Uma dose extra de confiança ajuda a conquistar novos admiradores, ainda que fique só no flerte. Seja mais flexível no romance e mantenha o ciúme sob controle.

Peixes

A Lua segue infernizando o seu astral hoje e, com alguns astros se estranhando no céu, você vai precisar de cautela para evitar problemas. A manhã tende a ser mais positiva no trabalho e, se puder cuidar de algumas coisas de maneira isolada ou em casa, o serviço tende a render mais do que esperava. À tarde, porém, mal–entendidos, fofocas e problemas envolvendo comunicação em geral serão os maiores desafios no serviço. Inspire, respire e faça a sua parte, sem se sobrecarregar. A boa notícia é que a Lua brilha em seu signo à noite e promete um astral mais tranquilo, inclusive nos assuntos amorosos. Seu jeito original será o segredo do seu sucesso. Se joga!

Áries

A semana começa tensa e o trabalho vai precisar de atenção extra logo cedo porque será fácil se distrair com qualquer coisinha. Talvez precise tirar um tempinho para recarregar as baterias antes de encarar as tarefas mais cansativas, porque há risco de se sobrecarregar. À tarde, o céu pede cuidado especial com a grana: a chance de gastar demais será grande. À noite, a Lua passa a infernizar seu astral e a diplomacia e a paciência serão suas melhores aliadas para encarar qualquer perrengue que pintar pelo caminho. Seus interesses amorosos podem esfriar ao longo do dia, seja com o mozão ou na paquera. Um lance escondido pode ser descoberto agora.

Touro

Segundou, Touro, e a semana começa agitada. As finanças pedem um cuidado especial nesta manhã, porque há boas chances de entrar uma grana extra. Pena que você também pode gastar na mesma velocidade, então fique de olho nas compras para não exagerar. Sua ambição segue em alta, mas a concorrência não vai dar mole. À noite, a Lua se muda para Peixes e envia as melhores vibes para você retomar o contato com os amigos, conhecer gente nova e descobrir um jeito de se livrar da rotina. Os interesses em comum protegem o romance, mas atenção com o ciúme. A galera pode dar um empurrão na paquera, mas evite disputar o mesmo crush com alguém próximo.

Gêmeos

As estrelas destacam seu lado comunicativo e curioso hoje, Gêmeos, mas também avisam que vão pintar alguns desafios pela frente. A manhã tem tudo para ser muito agitada, mas se você contornar os perrengues com a família, pode concentrar a atenção nas tarefas e agir melhor em equipe. À tarde, porém, preste atenção no que precisa ser feito e não deixe que distrações ou mal–entendidos atrapalhem a sua concentração. À noite, capriche na produção e olhe mais ao redor porque um crush popular e muito disputado pode dar mole. Mas talvez tenha que rever as suas expectativas porque ninguém é perfeito, tá? Você e o mozão podem fazer planos para o futuro a dois.

Câncer

Se depender dos astros, mudanças e surpresas podem movimentar as coisas logo cedo no trabalho. Explore ao máximo o seu poder de comunicação e faça o possível para esclarecer assuntos polêmicos, Câncer. As finanças podem trazer boas surpresas pela manhã, mas o astral muda à tarde e a chance de prejú é real oficial se você não tiver cuidado. Se alguém pedir uma grana emprestada, disfarce e saia correndo! A Lua entra em Peixes à noite e deixa tudo mais leve, inclusive a conquista, que promete novidades se você sair da rotina e tentar algo diferente. Que tal dar uma chance a um app de paquera? Manter o bom humor será o segredo do sucesso com o mozão.

Leão

Segundou, Leão, e talvez você tenha que lidar com a concorrência e com algumas negociações mais tensas na parte da manhã. Mas a boa notícia é que as vibes são positivas para uma sociedade ou parceria, embora um ou outro atrito possa surgir pelo caminho. À tarde, a vida profissional pede mais cuidado e talvez tenha que lidar com algumas críticas, seja da chefia ou de um parceiro nos negócios. Há sinal de tensão nas amizades à noite, por isso, evite confrontos. A entrada da Lua em Peixes à noite sinaliza muita paixão e desejo intenso nos assuntos amorosos. A sensualidade também anima os momentos com quem ama ou aquela paquera que estava quase parando.

Virgem

Segundou, Virgem, e boa parte da sua atenção vai se voltar para os assuntos profissionais logo cedo. No que depender das estrelas, um esforço extra da sua parte ajuda a desenrolar as tarefas que estavam empacadas. Só tenha cautela para não bater de frente com quem pensa diferente ou está em outra vibe no momento, meu cristalzinho. A falta de foco pode atrapalhar o serviço à tarde e vale ter cautela. À noite, a Lua brilha em Peixes e protege a sua vida amorosa. Um namoro ou lance recente pode ficar mais sério, mas dê um passo de cada vez. Com o mozão, é melhor pegar leve nas críticas se quiser manter a harmonia. Por outro lado, a relação se fortalece.

Libra

A segundona começa um pouco tensa, Libra, e talvez não seja tão fácil manter o foco nas tarefas. Aproveite para dar andamento nas tarefas que podem ser feitas de maneira isolada, assim o serviço deve fluir melhor. Para vencer os imprevistos, o trabalho duro será a melhor política. À tarde, o tempo fecha e há risco de trovoadas no romance e nas amizades. Respire fundo e não tome decisões importantes se estiver de cabeça quente. Talvez seja preciso fazer alguns sacrifícios pelo bem de quem ama, mas os amigos podem dar uma mãozinha e ajudar com conselhos à noite. A paquera tem mais chance de emplacar com alguém que mora longe.

Escorpião

Assuntos domésticos e mudanças em casa podem ocupar seu tempo logo cedo, Escorpião. O céu fica tenso nesta segundona e você vai ter que redobrar o esforço para não deixar o seu rendimento cair à tarde. É que podem pintar cobranças e até críticas da chefia se não tiver cautela. Embora você possa contar com a sorte à noite, com a entrada da Lua em seu paraíso astral, é melhor não baixar a guarda e ficar na sua. Brigas e ciúmes vão atrapalhar os momentos a dois, então vá com calma. Pode se preparar pra colecionar admiradores mais tarde, mas não se empolgue antes da hora. Momentos românticos e declaração de amor ajudam a voltar às boas com o mozão.

Sagitário

Você vai perceber que a sua habilidade de comunicação segue em alta nesta manhã, Sagita. Aposte em um bom papo para resolver qualquer pendência, inclusive em casa. Mas o astral muda à tarde e pode ser complicado manter a atenção nas tarefas. Cuidado para não conversar demais nem se distrair com qualquer coisinha. À noite, a Lua se muda para Peixes e coloca os assuntos familiares em destaque, embora nem tudo seja perfeito e o pessoal possa incomodar ao palpitar demais na sua vida amorosa. Se já tem compromisso, pegue leve no ciúme. Mas a paquera talvez ande devagar mais tarde, então aproveite para mandar mensagens logo cedo.

