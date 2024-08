Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/08/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana. Confira:

Capricórnio

Se depender do seu regente Saturno, você vai sextar esbanjando simpatia, inteligência e comunicação, Caprica! Com muitas ideias e ótima capacidade de expressão, deve mandar muito bem nos contatos em geral e saberá instintivamente como atender as expectativas mais exigentes. Isso vai ser ótimo para se entrosar com as pessoas à sua volta e também ajudará a superar os perrenguinhos que podem surgir, sobretudo no ambiente de trabalho. A concorrência tende a ficar mais acirrada, adversários podem colocar as manguinhas de fora e você tem mais é que se valer dos seus talentos para vencer os desafios. O amor é outro assunto que fica à mercê de altos e baixos, mas não vai faltar boa lábia para entrar em sintonia com o love.

Aquário

Hoje a sua vitalidade tá on e tudo indica que você terá um dia dos mais produtivos, meu cristalzinho! Sua determinação se fortalece, seu jeito dedicado deve abrir portas no trabalho e não vai faltar boa vontade para ir atrás das ambições materiais. No período da manhã, Lua e Saturno favorecem seus ganhos e apontam boas notícias a respeito de grana, Pix ou pagamento que vem aguardando. Só não convém fazer o que der na veneta sem falar com o pessoal de casa porque pode arranjar atritos com os parentes. A paixão também pode ser palco de zicas e há risco de tretinhas e frustrações. O conselho é ir devagar com o andor e não criar altas expectativas, ainda mais com quem não conhece direito.

Peixes

Torcendo para ter um dia de conquistas, alegrias e emoções intensas, meu cristalzinho? Então prepara porque a sexta chega com “s” de sorte e surpresa graças às vibes da Lua no paraíso astral. Ela garante boas energias e ainda fecha parceria com Saturno, deixando suas qualidades e habilidades mais fortalecidas. O dindim também fica favorecido, mas você terá que agir com muito juízo ao lidar com seus recursos porque há tendência de gastar com bobagens. Na paixão, sua seducência e seu charme estarão irresistíveis, só tenha cuidado para não cair em conversinha mole na pista porque o príncipe pode ser embuste. No convívio com o mozão, mostre mais jogo de cintura e procure melhorar o diálogo para ficar longe de conflitos.

Áries

A tão aguardada sexta chegou, meus consagrados, só que as exigências domésticas não vão dar trégua e podem sugar as suas atenções. Talvez tenha “ene” coisas para resolver em casa e precisará se organizar para dar conta de todas as responsabilidades, inclusive no trabalho. A boa notícia é que hoje Saturno vai agir em favor do seu signo e promete elevar seu foco e sua concentração. Mas não convém criar altas expectativas nas relações pessoais e afetivas porque o astral deve oscilar bastante por causa da briga que rola entre Vênus e Urano. Cobranças e malentendidos estão no cardápio da paixão e a recomendação é manter a possessividade sob controle para evitar perrenguinhos e desavenças na paquera ou no romance. Xô, ciúme!

Touro

A Lua canceriana espalha boas energias nesta sexta e vai deixar sua vontade de interagir e papear nas alturas, meu docinho! Hoje seu poder de comunicação fica tinindo e além de esbanjar habilidade para convencer os outros, você vai contar com capricho, criatividade e inspiração para brilhar em tudo o que fizer. Pode se dar muito bem em atividades que envolvam comércio e o público, só não descarte instabilidades na saúde e bagacinhas nas relações pessoais, ainda mais nos assuntos do coração. O astral pode ficar bem atribulado e convém ligar o radarzinho para não confundir sentimentos ou interpretar de forma errada os sinais de quem paquera. Na relação a dois, é hora de aparar arestas, então, esclareça logo qualquer picuinha com o love.

Gêmeos

Você vai sextar com excelentes oportunidades para realizar suas ambições, bebê! Se depender da Lua e de Saturno, terá determinação, talento e muita força de vontade para chegar aonde quer e a meta será garantir progresso no trabalho e dindim na conta bancária. Pena que nem tudo será perfeito hoje e embora as chances de sucesso sejam nítidas na carreira e no lado financeiro, não dá para esperar a mesma sorte no amor. Vênus briga com Urano e liga o alerta de treta e confusão nos assuntos do coração, portanto, a ordem é não criar tantas expectativas, principalmente nos contatinhos. É fato que você pode dar um show de charme na pista, mas vá com calma e preste atenção nas evidências pra não cair em ciladas, valeu?

Câncer

A Lua segue linda e poderosa em sua companhia e promete uma sexta gloriosa pela frente, principalmente no lado profissional e financeiro. Suas qualidades e habilidades ficam tinindo e sucesso é o que te aguarda, meu cristalzinho! Mas, como nem tudo é perfeito, há tendência de instabilidades nos contatos pessoais e talvez você tenha que mostrar todo seu jogo de cintura pra não deixar o clima desandar com a turma de casa ou os amigos. Palpites de parentes ou de gente ligada ao seu círculo social podem provocar fofocas e mágoas, portanto, seja firme e imponha limites. Também não hesite para barrar interferências e intromissões alheias em seus interesses amorosos, assim vai preservar sua paquera ou seu romance e ficará em paz com o love.

Leão

Sextar, sextou, só não convém contar muito com o estilo extrovertido e cheio de carisma que é a marca leonina. O período será mais indicado para focar nos interesses de trabalho e explorar seu instinto para lidar com dinheiro. Aproveite o bom momento para organizar as contas, cuidar de documentos financeiros e realizar negociações, pena que o bicho pode pegar nos contatos pessoais e amorosos. Vênus se estranha com Urano e recomenda a dobrar a cautela com rolos, atitudes indiscretas, situações incertas e confusas. A relação com o mozão pode ficar à mercê de malentendidos e valerá reforçar o diálogo. Quem está na solteirice pode se deixar levar por carências e cair na conversa do crush errado – aí não, né? Então se liga!

Virgem

Hoje você tem tudo para consolidar as suas esperanças e também terá muita habilidade para se relacionar com quem convive e trabalha, virginilover! Lua e Saturno dão sinal verde para seus contatos pessoais, profissionais e deixam o astral repleto de estímulo nas amizades. Os planos para o fds tomam forma e a sexta será perfeita para combinar programas gostosos com a turma. Um lance recente pode evoluir para namoro firme, a notícia chata é que instabilidades vão rondar o romance e convém dobrar a cautela para não se desentender com o mozão. Assuntos de dinheiro podem dar pano pra manga e provocar atritos na convivência a dois, então, previnase! Evite gastos fora do orçamento e resolva tudo em comum acordo com seu benzinho.

Libra

Libriamores estarão sob os holofotes nesta sexta e devem ganhar mais visibilidade, sobretudo no trabalho. O momento é ideal para mostrar suas competências e avançar em direção às metas que deseja alcançar, pois as chances de reconhecimento, progresso e sucesso são nítidas. Bora apostar em suas habilidades e iniciativas para brilhar profissionalmente, só não convém baixar a guarda em relação aos assuntos financeiros. Hoje há risco de cair em ciladas ou golpes e você terá que agir com toda firmeza ao lidar com dinheiro, então, pense muito bem antes de abrir a carteira ou passar o cartão. O amor também vai pedir atenção e decepções podem marcar presença, seja na paquera, seja no romance. A recomendação é controlar os ímpetos e as carências.

Escorpião

Sextou com promessas de novidades e hoje a Lua deixa seu espírito de aventura no modo turbo, minha consagrada! Se está a fim de realizar uma viagem ou atividade que nunca fez, pode ir arrumando as coisas e tomando as providências: tudo indica que será um sucesso e a diversão tá garantida. Quem tem trabalho pela frente pode chiar, só não pode reclamar da sorte porque vai contar com todo incentivo das estrelas para se destacar e melhorar os ganhos. Só não convém criar muitas expectativas nas paqueras e nos contatinhos, que hoje podem enfrentar instabilidades. Desafios também vão rondar o romance e será preciso um esforço extra para não alimentar caraminholas e incertezas. É tempo de fortalecer os laços de confiança com o love.

Sagitário

Agosto mal começou e você já está pensando nas contas e encargos financeiros que precisa saldar, bebê? Então ligue a anteninha para aproveitar ao máximo as boas energias que a Lua e Saturno vão enviar para os seus interesses materiais. O período da manhã vai reunir excelentes oportunidades para você se livrar de pendências, dívidas, fazer bons negócios e até faturar uma grana extra com algo que sabe fazer. Mas se o cenário está favorável para o seu bolso, o amor não leva a mesma sorte e decepções podem marcar os assuntos do coração, principalmente se está na pista. A dica é ir com calma e avaliar bem o que sente para não misturar as estações entre amizade e paixão. Na vida a dois, tenha cautela com interferências alheias.

