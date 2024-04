Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/04/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Com as estrelas destacando seu lado ambicioso nesta terça, você pode encontrar boas oportunidades para dar um salto na carreira. No trabalho, foque no que precisa ser feito e mostre que dá conta do recado. A tarde promete um astral mais leve com a mudança da Lua para Escorpião, meu cristalzinho. Mostre suas ideias e cuide de tarefas que envolvem a participação de outras pessoas. As amizades ficam mais animadas hoje, desde que não envolva empréstimo ou dinheiro dos outros. Se você e o par estão se entendendo bem nos últimos tempos, foque nos pontos em comum e fuja de atritos. Os amigos podem dar uma mãozinha na paquera!

Aquário

Aproveite a manhã para ampliar seus conhecimentos, aprender mais sobre outras culturas e lugares distantes, e até viajar, se tiver a oportunidade. O astral será mais favorável para cuidar de tarefas em equipe, já que terá facilidade para interagir com os colegas e clientes. Mas a sua ambição deve crescer à tarde, Aquário, e a Lua envia as melhores energias para você focar na carreira e conquistar o reconhecimento que merece pelo seu trabalho duro. Se está sonhando com um novo amor, capriche na produção e explore sua popularidade, que tem tudo para crescer. A dois, um ou outro atrito pode incomodar, mas faça um esforço para voltarem às boas.

Peixes

Esta terça começa com algumas reviravoltas no trabalho, Peixes, mas as estrelas indicam que elas serão positivas e não há motivo para se preocupar. Siga sua intuição para agarrar uma boa oportunidade quando ela se apresentar! Se você priorizar as tarefas que podem ser feitas a sós, sua produtividade tem tudo para crescer. A Lua entra em Escorpião à tarde e o seu otimismo tem tudo para ser contagiante. Aproveite para descontrair o astral no ambiente de trabalho. A distância pode ser um problema na paquera, ainda mais se conheceu o seu alvo nas redes sociais. Talvez tenha que fazer alguns ajustes se tem planos com o mozão para essa noite.

Áries

Logo cedo, agir em parceria pode ser a melhor maneira de conseguir o que deseja na vida profissional. Você conta com uma dose extra de criatividade e de habilidade para encantar as pessoas, por isso, tem tudo para se destacar em atividades que envolvam comunicação, marketing, divulgação nas redes sociais, vendas. Mas o astral muda à tarde, sinalizando mudanças de última hora e imprevistos. Siga seus instintos e vai transformar uma surpresa em vitória rapidinho! Na paquera, seu poder de atração dá um show, mas também podem surgir umas bagacinhas no caminho, meu cristalzinho. Se tem compromisso, deixe as diferenças de lado e curta os momentos de paixão.

Touro

Com a maior parte da sua atenção focada no trabalho na parte da manhã, o dia tem tudo para ser muito produtivo, Touro! Você não vai poupar esforços para dar conta das suas responsabilidades e as estrelas avisam que seu lado prático também entra em cena, sinal de eficiência em dobro na hora de cuidar das suas obrigações. A Lua se muda para Escorpião à tarde e envia good vibes para os relacionamentos em geral, por isso, aposte em parceria ou sociedade pra se dar bem no trabalho. A dois, a relação se fortalece, mas cobranças e críticas em excesso podem azedar o clima com o mozão. Se anda sonhando com compromisso, cuidado pra não pressionar demais o crush.

Gêmeos

Você começa esta terça com a Lua firme e forte em seu paraíso astral, prometendo as melhores vibes para você correr atrás dos seus interesses. De quebra, ainda vai contar com uma dose extra de sorte também, sinal de que pode cuidar das tarefas com um pé nas costas pela manhã e ainda encher o bolso. Aí eu vi vantagem! Mas a Lua se muda para Escorpião à tarde e talvez seja preciso redobrar seu empenho para dar conta de todas as tarefas que vão cair no seu colo. Amor à primeira vista tem tudo para acelerar seu coração, mas suas chances são maiores pela manhã. A dois, aposte no diálogo para driblar algumas bagacinhas que podem surgir no romance.

Câncer

As estrelas seguem protegendo os assuntos domésticos logo cedo, garantindo que o astral estará mais leve em casa. No trabalho, seu jeito prático ajuda a lidar com as tarefas e ainda aumenta sua chance de encher o bolso. Mas a melhor notícia é a entrada da Lua em seu paraíso astral à tarde, Câncer! Além de reforçar sua criatividade e habilidade para lidar com as pessoas, você também conta com uma dose extra de sorte. Que tal fazer uma fezinha? Você e o mozão ficam mais próximos e podem se divertir, mas também há sinal de brigas à noite. Se está na pista e sonhando com um novo romance, use o seu charme para se destacar e driblar os obstáculos na conquista.

Leão

Nesta terça, as estrelas avisam que jogo de cintura e raciocínio rápido serão seus trunfos na hora de lidar com colegas e clientes. Tudo o que envolve comunicação e deslocamentos rápidos deve correr melhor pela manhã, por isso, priorize as tarefas que exigem contato com o público, entregas ou vendas. Mas isso muda à tarde e é o seu jeito responsável e prático que deve se destacar na hora de lidar com as tarefas. A rotina pode crescer, mas use isso a seu favor. O seu jeito encantador vai fazer o maior sucesso na conquista, mas não enrole para se aproximar de quem deseja. O romance pode ficar estremecido se você não controlar o ciúme à noite.

Virgem

Pela manhã, as finanças seguem protegidas pelas estrelas e você pode aproveitar o bom momento para engordar seus recursos, Virgem! Sua habilidade para investir o dinheiro ganha destaque, mas mantenha um perfil mais discreto. No trabalho, agir discretamente também pode abrir novas portas. E com a mudança da Lua para Escorpião à tarde, o astral fica mais descontraído. Seu poder de comunicação tem tudo para ser o seu maior trunfo na hora de lidar com clientes ou colegas. Com tanta coisa acontecendo, a conquista talvez fique em segundo plano. Já no romance, é hora de conversar e esclarecer algumas coisas que estavam incomodando na vida a dois.

Libra

Hoje, você conta com uma energia extra para se dedicar a alguns interesses pessoais logo cedo. Pode ser interessante expandir sua área de atuação no trabalho e até se arriscar um pouco mais em algo que sempre quis fazer, mas que nunca teve oportunidade. O astral muda à tarde e a Lua envia energias maravigolds para a sua vida financeira, Libra! Aproveite para encontrar novas maneiras de lucrar, colocar as contas em ordem ou planejar o seu orçamento. Se está buscando um novo amor, seu maior desafio será controlar a possessividade para não assustar o alvo. Seu jeito controlador vai deixar o mozão incomodado e pode até pintar briga se não for devagar.

Escorpião

Pela manhã, agir nos bastidores pode ser uma boa ideia para cuidar do serviço sem se expor demais. Embora você esteja mais fechado e desconfiado do que o normal, Escorpião, as estrelas enviam good vibes para deslanchar de vez na carreira. Siga sua intuição para identificar e agarrar as boas oportunidades que devem cruzar seu caminho. À tarde, a Lua entra em seu signo e deixa o astral mais descontraído, inclusive no ambiente profissional. Há sinal de atritos com a família mais tarde.

Um amor antigo pode atrapalhar os seus planos na paquera. Diminuir o ciúme e deixar as diferenças de lado serão os maiores desafios na vida amorosa.

Sagitário

Nesta terça, você conta com energias maravilhosas para sair da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais, Sagita. Seu signo gosta de novidades e esse é o momento perfeito para tentar algo diferente na vida profissional, mas aproveite a manhã para colocar as suas ideias em prática. É que a Lua vai infernizar o seu astral à tarde e o seu pique pode diminuir. Não se cobre demais e priorize as tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada se quiser se dar bem. A conquista tem mais chance de emplacar pela manhã. Se tem compromisso, vale fugir de uma conversa delicada à noite, já que a chance de pintar mal–entendido será grande.

