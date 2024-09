Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/9/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Manter a concentração no trabalho logo cedo será um desafio e tanto, Caprica. Ainda bem que a Lua entra em Câncer à tarde e envia as melhores vibes para os relacionamentos. Tudo o que for feito em sociedade tem mais chance de dar certo: mantenha isso em mente na hora de cuidar das tarefas ou de conversar sobre uma parceria de trabalho. Entre em contato com os amigos, coloque o papo em dia, exercite a empatia e estenda a mão para ajudar alguém próximo. Você tem tudo pra bombar nas redes sociais e há chance de conhecer alguém através dos amigos. O romance também sai ganhando com as energias maravigolds de hoje, mas controle as críticas.

Aquário

É melhor você não contar com a sorte logo cedo, Aquário. O dia começa tenso e pode até ter prejuízo se não agir com cautela ao lidar com dinheiro. Depois, o trabalho pode ocupar a maior parte da sua atenção e tudo indica que vão chover tarefas no seu colo. Aproveite para finalizar o serviço de rotina, porque o seu jeito prático fica mais evidente logo cedo. O corpo também pede um cuidado a mais: procure um médico se for necessário e melhore os seus hábitos. Investir um pouco mais na sua saúde traz muitos benefícios. A rotina talvez tire o brilho da paquera ou da vida a dois, mas é o ciúme que causa mais problemas. Faça alguns sacrifícios para agradar o par.

Peixes

O dia começa tenso em casa e vai ser preciso jogo de cintura para evitar atritos, Peixes. Ainda bem que a Lua entra em seu paraíso astral à tarde e se junta a outros astros para enviar as melhores vibes para você! Explore a sua criatividade e habilidade para lidar com as pessoas no trabalho, especialmente se precisa convencer alguém sobre as suas ideias. Mas até as tarefas que dependem apenas da sua iniciativa prometem correr sem grandes problemas. Pode se preparar para ser o centro das atenções na conquista se está só! O astral é perfeito para investir no crush e jogar seu charme. Romantismo e muito charme animam a paixão, mas ainda pode pintar briga.

Áries

A manhã começa tensa e você precisa redobrar a atenção nas comunicações. Escolha melhor as palavras. Se depender das estrelas, os assuntos familiares podem concentrar a maior parte da sua atenção. Foque nas tarefas e obrigações se quiser encher o bolso, mas sem deixar a família se sentindo jogada pra escanteio. Um pouco de diplomacia não faz mal, Áries. A praticidade e o realismo para lidar com o que vier pela frente podem render uma grana extra. A paquera pode surpreender, mas um amor antigo talvez balance seu coração. Um caso escondido ou proibido pode entrar no seu radar. A dois, tente manter o ciúme sob controle e tudo vai correr bem.

Touro

As finanças pedem um cuidado especial logo cedo porque há risco de prejuízo, bebê. Depois, você vai dar um show na hora de se comunicar e trocar ideias, o que facilita para cuidar de qualquer tarefa no trabalho. Deslocamentos rápidos e atividades que envolvem o contato direto com o cliente também podem render mais do que espera, Touro. Aproveite para curtir as pessoas próximas, entrar nas redes sociais ou conversar com os amigos mais tarde. Um ficante recente pode virar algo mais estável: se é isso que deseja, converse sem muita pressão. A vida amorosa se torna mais agitada e vocês dois podem descobrir novos interesses e afinidades.

Gêmeos

Nesta terça, críticas e cobranças podem azedar a convivência com os colegas pela manhã. Ainda bem que a Lua entra em Câncer depois do almoço e você conta com habilidade de sobra para lidar com dinheiro, encontrar novas oportunidades lucrativas e até dobrar seu faturamento se trabalha por conta própria. Vale avaliar gastos e encontrar um equilíbrio nas contas: tudo o que parece bom demais precisa de atenção extra. É um bom momento para investir no visual. A possessividade vai dar as caras no romance, mas se você for com calma, tudo se acerta. Só não vale gastar demais. Com tanta coisa acontecendo, talvez o crush fique meio distante.

Câncer

Desentendimento e até sincericídio podem ser um problema pela manhã, então escolha melhor as palavras. A chegada da Lua em seu signo promete pique pra dar e vender! Você vai impressionar os outros com tanta disposição. Seu jeito mais seguro e decidido pode ser interessante na hora de tomar decisões importantes. As tarefas de rotina também podem ser feitas rapidinho se não perder o foco. À noite, as estrelas avisam que pode pintar briga em casa. A paquera promete fortes emoções hoje e até os amigos podem dar uma ajuda. Espante a timidez e tome a iniciativa. Tudo vai correr às mil maravilhas com o mozão e a previsão é de chuva de carinho.

Leão

Hoje, o astral fica um pouco tenso se precisa trabalhar em colaboração direta com os colegas, mas isso melhora rapidinho à tarde. A Lua inferniza seu astral e você vai sonhar com paz e sossego, Leãozinho. Talvez o serviço ande mais rápido se você agir nos bastidores, diminuindo a exposição excessiva. A saúde pede um pouco mais de atenção, por isso, evite se sobrecarregar ou se estressar demais com o que não depende de você, tá? Há sinal de notícias positivas na vida profissional. Um crush misterioso pode abalar suas estruturas e trazer surpresas na paquera. Entre quatro paredes, você vai dar um show de sensualidade e o mozão vai ralar pra conseguir te acompanhar!

Virgem

É melhor controlar as expectativas logo cedo, porque nem tudo deve correr às mil maravilhas no trabalho. O clima melhora à tarde e as amizades contam com a proteção da Lua. No trabalho, ouvir outros pontos de vista e trabalhar suas habilidades de relacionamento vão te ajudar no caminho para o sucesso. Contatos com pessoas de fora também estão em alta e pode receber notícias de amigos queridos que não via há um tempo. Você vai se preocupar mais com os outros. Os interesses em comum vão ajudar a relação a se tornar ainda mais gostosa. A conquista reserva surpresas e um crush recente pode virar paixão num instante. Amizade com benefícios vai surpreender.

Libra

Se precisa viajar logo cedo ou fazer contato com clientes e colegas de fora, é melhor agir com cautela. A Lua entra em Câncer à tarde e promete muito pique pra cuidar de tudo o que aparecer pela frente no serviço! As estrelas enviam ótimas energias para você se sair bem ao montar projetos ambiciosos para o futuro, repensar algumas coisas para a carreira e focar no que realmente importa. Pode ser que os seus planos para o dia enfrentem mudanças de última hora, mas vai forrar o bolso. Capriche no visual pra causar boa impressão e chamar a atenção de novos contatinhos por aí. A relação com o mozão fica estável e podem fazer planos para um futuro juntos.

Escorpião

A manhã começa tensa e pode até pintar briga com amigos ou com a pessoa amada se não tiver cuidado. Depois, seu espírito aventureiro vai fazer hora extra e você conta com disposição de sobra para sair por aí, respirar ar puro, dar uma volta ou viajar. No trabalho, vale fazer um esforço e direcionar sua curiosidade apenas ao que pode ser aplicado no momento. Ainda bem que sua habilidade para lidar com os outros ganha um reforço: aproveite as vibes maravigolds de hoje para adiantar as coisas. Os momentos com o mozão prometem ser divertidos. Tá na pista? Pode se preparar para novidades, pois tudo indica que pode esbarrar com alguém interessante.

Sagitário

Os relacionamentos passam por altos e baixos pela manhã, Sagita, então tenha tato na hora de lidar com as pessoas. Mas não há motivos para se preocupar porque vai sobrar pique para fazer os ajustes que talvez sejam necessários. Ótimo momento para fazer uma mudança no trabalho e nos seus hábitos. Quem está buscando um novo emprego ou quer cuidar melhor da saúde pode dar os primeiros passos agora. Ficar no seu canto ajuda a evitar brigas com os amigos à noite. Se está sonhando com um novo crush, aposte na atração física para se dar bem na conquista. Vai ser divertido reacender a paixão com quem ama e mostrar seu lado mais sensual na cama.

