Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush. Comece o 1° dia do mês antenado no que os astros revelam sobre sua quinta-feira. Confira:

Capricórnio

Seu lado ambicioso vai dar as cartas nesta quinta, Caprica, mas a manhã pode trazer alguns desafios pelo caminho, especialmente na vida profissional. Seja paciente para lidar com as críticas e veja se você não está exagerando na hora de cobrar os colegas também. A boa notícia é que as coisas entram nos eixos aos poucos e a tarde tem tudo para ser produtiva. Aproveite a vibe para anotar as boas ideias para colocar em prática mais tarde. À noite, as amizades contam com boas energias, desde que não misture dinheiro nessa história. A paquera pode ficar animada e mais descontraída também, e vale o mesmo para quem já encontrou um amor pra chamar de seu.



Aquário

Logo cedo, o excesso de otimismo pode esconder algumas armadilhas, ainda mais se você deixar o bom–senso de lado para correr riscos desnecessários. Ainda bem que o trabalho vai render mais à tarde, quando seu jeito mais ousado poderá abrir novas portas. Se tem planos para viajar pela manhã, não deixe nada ao acaso e tenha um plano B para driblar os imprevistos que podem surgir pelo caminho. À noite, melhor pegar leve nas cobranças se quiser manter a paz no romance. Há sinal de novidades na conquista e pode até se envolver com alguém de outra cidade, mas adiante os seus planos porque as melhores chances vão surgir à tarde. Ligue suas antenas!



Peixes

As amizades precisam de mais atenção logo cedo, Peixes, porque podem surgir algumas tretas pelo caminho se não tiver cuidado. A boa notícia é que seus instintos estarão ainda mais afiados hoje e você pode seguir sua intuição para tomar algumas decisões importantes, inclusive no trabalho. À noite, a Lua avisa que o bom humor volta a reinar e o seu otimismo será contagiante. Pena que nem tudo é perfeito e, se não tiver cuidado com o excesso de sinceridade, há risco de arrumar confusão, inclusive na vida amorosa. Bom humor e animação ajudam a movimentar a paquera, mas a distância talvez vire um problema. Dê um chega pra lá na rotina e surpreenda o mozão.

Áries

Aproveite o dia para juntar forças com colegas ou pessoas próximas. Agir em equipe será a melhor maneira de conseguir o que deseja, Áries, seja no trabalho ou na vida pessoal. Mas nem tudo são flores e pode ter que lidar com cobranças e críticas nessa manhã, por isso, não leve tudo para o lado pessoal e busque o equilíbrio, inclusive na hora de apontar os erros dos outros. A Lua brilha em Escorpião à noite, mas há sinal de estresse nas amizades. Se o coração está vago, suas chances de encontrar alguém interessante são maiores pela manhã. Tem um mozão pra chamar de seu? Evite criticar o par e aposte na sensualidade para fechar a noite com chave de ouro.

Touro

Logo cedo, redobre a atenção porque pode ter dificuldade para terminar algumas tarefas cotidianas. No trabalho, bote logo as mãos na massa e não se distraia com qualquer coisa, bebê! O desejo de fazer só o que tem vontade pode crescer, mas aos poucos as coisas melhoram e você vai ter tempo de finalizar o serviço, se redobrar seu empenho. Os astros avisam que todo tipo de exagero traz consequências, inclusive na saúde, por isso, cuide melhor do seu corpo. A noite promete momentos interessantes com o mozão, desde que pegue leve nas críticas. Se a paquera anda meio sem graça, reveja suas expectativas e dê uma chance a alguém que está sempre por perto.

Gêmeos

Apesar da Lua seguir em seu paraíso astral, Gêmeos, pode rolar treta com o mozão logo cedo. Faça sua parte para deixar os problemas de lado e tente driblar uma briga. Ainda bem que as coisas melhoram ao longo do dia e fica mais fácil voltar às boas com o par. No trabalho, explore sua criatividade e faça o possível para manter o foco no que importa. A saúde talvez precise de uma atenção extra à noite e agir com equilíbrio será a melhor pedida. O romance pode ficar mais sossegado, mas depois de alguns altos e baixos, essa rotina vai cair melhor do que esperava. Já a conquista tem mais chance de dar certo à tarde, por isso, não economize no charme!

Câncer

Talvez o astral fique um pouco tumultuado em casa logo cedo, meu cristalzinho, e não vai ser tão fácil equilibrar seu tempo entre a família e seus outros compromissos na parte da manhã. Mas seu lado prático ajuda a encarar esses desafios e ainda vai sobrar pique para cuidar do serviço. Quem trabalha em casa ou com produtos e serviços para o lar tem mais chance de brilhar à tarde. Apesar da Lua se mudar para o seu paraíso astral à noite, nem tudo será perfeito na paquera e há chance de pintar perrengue pela frente. Tem compromisso? Então, seu desafio será controlar o ciúme pela manhã e não perder a calma à noite, porque pode pintar uma briga com o mozão.



Leão

O astral fica um pouco tenso logo cedo e o trabalho precisa de atenção extra, Leão. A dica é escolher as palavras com sabedoria e evitar as tretas. Redobre o cuidado para não se distrair com tanta facilidade e confira duas vezes uma tarefa antes de partir para a próxima, assim, pode evitar problemas. Ainda bem que tudo se ajeita ao longo do dia e você conta com muita lábia para se entender com todo mundo. À noite, porém, vai ser preciso um pouco de esforço para acalmar os ânimos em casa ou com o mozão, ainda mais se exagerar no apego e tentar controlar cada passo do par. Tá na pista? Há chance de se destacar na paquera à tarde.

Virgem

As estrelas avisam que podem surgir alguns perrengues financeiros logo cedo, Virgem, ainda mais se você exagerar nas compras impulsivas, tá? Não adianta conseguir dinheiro extra se estiver gastando mais rápido do que recebe. Mas o astral melhora aos poucos e você pode organizar o orçamento e até rever alguns compromissos financeiros que já assumiu. A boa notícia é que fica mais fácil fechar um bom negócio ou encher o bolso à tarde. O romance pode surpreender e as estrelas prometem um astral mais descontraído à noite. A paquera também está protegida e você tem tudo para se destacar. Mas a saúde também pede atenção e cuidado extra.

Libra

Logo cedo, vale a pena usar seu lado diplomático para driblar uma treta em casa. Se tentar fazer tudo do seu jeito, há risco de discutir com os familiares ou com gente mais conservadora. Mas as coisas se ajeitam rapidinho e vai sobrar disposição para correr atrás dos seus interesses, Libra. No trabalho, trace metas mais ambiciosas e confie na sua capacidade para atingir seus objetivos! À noite, seu lado mais possessivo vem à tona e pode jogar areia nos seus planos de conquista. Está a fim de alguém? Melhor se aproximar à tarde, quando seu charme estará a todo vapor. Ninguém vai resistir! Se exagerar no ciúme, vai arrumar confusão à toa com quem ama.

Escorpião

A quinta começa meio tensa e é melhor ficar na sua porque há risco de mal–entendidos e boatos. No trabalho, redobre a atenção para não deixar um detalhe importante passar batido. Ainda bem que o astral fica mais leve à tarde e, se prestar atenção aos avisos do seu sexto sentido, pode se sair melhor do que esperava. Agir de maneira discreta para não se expor demais pode ser a chave para o sucesso, meu cristalzinho! Com a Lua brilhando em seu signo à noite, seu charme se destaca e podem surgir novidades na conquista. Mas não deixe a desconfiança esfriar o romance, porque seu ciúme pode fazer hora extra e estremecer os laços com o mozão.

Sagitário

Você começa o dia com grandes planos e muito pique, Sagita, mas precisa redobrar a atenção para não perder dinheiro por causa desse excesso de otimismo. É que, se mergulhar de cabeça em um projeto muito arriscado, sem pesar os riscos primeiro, corre o risco de amargar um prejuízo daqueles. Também não é o melhor momento para misturar dinheiro e amizade, tá? O astral melhora aos poucos e os amigos podem dar uma ajuda, além de oferecer bons conselhos. E com a Lua infernizando seu astral à noite, todo cuidado é pouco com os fofoqueiros. Escolha bem as palavras porque há risco de mal–entendido com o mozão ou com um contatinho novo.

