Idoso morre após ser atropelado ao tentar atravessar rodovia em MS

O idoso Dirley Abílio Arcenio, de 67 anos, morreu atropelado, na noite desta quinta-feira (29), na rodovia MS-141, próximo à cidade de Ivinhema, que fica a 288 km de Campo Grande.

Segundo o site Ivinotícias, o motorista estava conduzindo um veículo VW/Gol, ele seguia pela rodovia no sentido Ivinhema a Angélica, quando se deparou com o idoso que estava atravessando a pista de rolamento. Com o impacto a vitima bateu a cabeça no para-brisa.

O condutor tentou desviar, mas não conseguiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local do acidente, o idoso já estava sem sinais vitais. O caso vai ser investigado pela polícia.

