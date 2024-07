Imasul divulga classificação final do concurso de provas e títulos

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) divulgou o resultado definitivo do concurso de provas e títulos para provimento dos cargos da carreira de fiscalização e gestão ambiental.

Conforme consta no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (30) , consta a classificação geral de todos os candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para os cargos de ensino superior e médio.

Também consta a relação dos candidatos que se autodeclararam negros e habilitados na Entrevista de Verificação, aprovados no Concurso Público de Provas, a relação dos candidatos que se autodeclararam pessoa com deficiência e habilitados na Entrevista de Verificação, a relação dos candidatos que se autodeclararam indígenas e habilitados

O candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso contra o Resultado da Prova de Títulos no endereço eletrônico www.avalia.org.br por meio do link “Consultar Resposta do Recurso Contra o Resultado da Prova de Títulos”.

