Imasul divulga concurso público com salários que vão de R$ 2.886 a R$ 7.501

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) divulgou no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (19), a abertura do concurso público para selecionar 99 servidores que atuarão no órgão como fiscais ambientais (40) e analistas ambientais (21), técnicos ambientais (10), técnicos em serviços ambientais (23) e guarda-parques (5), com exigência de nível médio.

As inscrições serão realizadas entre as 14h do dia 26 de abril até as 23h59 do dia 20 de maio pelo site do Instituto Avalia, no endereço www.avalia.org.br. A taxa de Inscrição é de R$ 121,05, podendo ser isenta para candidatos que se enquadrarem em um dos sete requisitos listados no Edital .

O salário inicial para os cargos de nível médio é de R$ 2.886 a R$3.693,5 e de nível superior é de R$ 7.501,48.

O concurso oferece 40 vagas para Fiscal Ambiental, sendo 29 para ampla concorrência e 13 para cotistas. Para o cargo de Analista Ambiental são 21 vagas, das quais 15 se destinam a candidatos de ampla concorrência, quatro para cotas.

Já para os cargos que exigem a escolaridade de nível médio são 7 vagas técnico ambiental; para técnico em serviços ambientais são 16 vagas de ampla concorrência, 5 para cotistas; para guarda-parque são quatro vagas de ampla concorrência, uma para candidato negro.

O diretor presidente do Imasul, André Borges, disse que o concurso demonstra o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da estrutura das políticas ambientais. “Temos um longo processo de quase 20 anos sem contratação de servidores. Nesse período o Estado se desenvolveu muito, a questão ambiental perpassa todas as políticas públicas, tivemos o CAR, o Código Florestal, recentemente a Lei do Pantanal”, pontuou.

As vagas oferecidas são para lotação nas cidades de Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados e Três Lagoas. Os candidatos devem ser graduados em um desses cursos superiores: Engenharias Ambiental, Ambiental e Sanitária, Química, Florestal, Civil, Elétrica, Agronômica, Agrimensura e Cartográfica; Medicina Veterinária, Geologia, Zootecnia, Biologia, Química, Administração, Ciências Contábeis, Análise de Sistema, Geografia, Direito, Pedagogia, Turismo e Assistência Social.

