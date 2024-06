Imasul divulga lista definitiva de inscritos para concurso de nível médio e superior

O resultado final dos candidatos inscritos no concurso público do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) foi divulgado no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (3). Os candidatos concorrem a 99 vagas para fiscais ambientais, analistas ambientais, técnicos ambientais, técnicos em serviços ambientais e guarda-parques .

Os candidatos que impetraram recurso contra o indeferimento de sua solicitação de Inscrição poderão consultar a resposta do recurso no site www.avalia.org.br , por meio do link ‘Consultar Resposta do Recurso Contra o Indeferimento da Inscrição’, que estarão disponíveis por 10 dias.

O salário inicial para os cargos de nível médio é de R$ 2.886 a R$3.693,5 e de nível superior é de R$ 7.501,48.

O candidato com a inscrição deferida deverá acessar o endereço eletrônico www.avalia.org.br , a partir das 15h desta segunda-feira (3) e imprimir o CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO, para obter o horário e local de realização da prova objetiva.

A prova escrita objetiva será realizada no próximo domingo (9), com abertura dos portões ocorrendo às 6h30 e seu fechamento sendo realizado às 7h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul).

Para a realização da Prova o candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para o fechamento dos portões, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente e via original de seu documento de identificação com foto.

