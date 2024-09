Imóvel do Correios na região central da Capital vai para licitação de alienação

Os Correios realizam, no dia 1º de outubro, às 8h no horário de Mato Grosso do Sul, uma licitação para alienação de um imóvel localizado na Rua João Rosa Pires, na região central de Campo Grande.

Com área construída de 353,24m², distribuída em dois pisos, interessados no imóvel devem se dirigir até uma agência do Banco do Brasil para obter a chave de acesso da licitação. Após concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas por meio da plataforma Licitações-e.

O prédio está avaliado em R$ 960 mil, e interessados em conhecer o imóvel podem estar acessando o portal Imóvel Correios, plataforma de licitação de prédios da estatal, para verem fotos do local.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também