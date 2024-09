Incêndio no Indubrasil foi causado por falha em usina de asfalto

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Incêndio assusta trabalhadores do Indubrasil

Uma Usina de Asfalto pegou fogo na tarde desta sexta-feira (6) no Núcleo Industrial de Campo Grande, conhecido como Indubrasil, após uma falha não especificada causar um incêndio durante o aquecimento do aparelho.

As chamas atingiram um equipamento do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul (Consórcio Central MS), que trabalhava na produção de em torno de 14 mil toneladas de massa asfáltica que seria utilizada em obras de recapeamento na Capital.

Segundo o gerente da empresa, Vanderlei de Oliveira, a Usina era semi-nova, totalmente revisada, e estava em aquecimento para começar a produção do asfalto, que seria utilizado em obras na próxima terça-feira (10), quando explodiu. “Ela estava simplesmente aquecendo e explodiu”, detalhou.

Vanderlei explicou que, agora, será necessário acionar a polícia técnica para averiguar as causas da falha crítica que levou ao incêndio. “Inexplicavelmente a usina explodiu. A gente vê isso com perplexidade, por que há todas umas normas dentro de uma usina que não levam a uma explosão”, disse o gerente da empresa.

Energisa foi acionada devido aos danos causados - Foto: Brenda Assis

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas, que causaram danos à rede elétrica da região. A Energisa foi acionada e realiza os trabalhos de manutenção necessários.

Segundo o Tenente Nogueira, do Corpo de Bombeiros, foi necessário o uso de 15 mil litros de água e LGE, uma espécie de líquido que produz espuma, para combater às chamas.

“Por conta das condições climáticas, o vento, o líquido combustível bastante inflamável, o combate não pode ser feito só com água, então a gente precisou usar LGE”, explicou.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros descarta que o incêndio teve causas criminosas, mas ainda será necessária perícia para descartar oficialmente a hipótese. Os bombeiros ainda permanecem no local fazendo trabalhos de rescaldo e vigilância.

Em nota, o consórcio, que é formado pelos municípios de Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari, informou que ainda avalia a extensão dos danos materiais causados.

Confira a nota na íntegra:

Na tarde desta sexta-feira, 06 de setembro, um incêndio atingiu a Usina de Asfalto do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul (Consórcio Central MS), localizada no Núcleo Industrial de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e agiu de forma rápida para conter as chamas. Felizmente, não houve registro de feridos. No entanto, os danos materiais estão sendo avaliados, e um boletim de ocorrência será registrado para que as causas do incidente possam ser devidamente investigadas.

O Consórcio Central MS é formado pelos municípios de Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari, e continuará informando sobre os desdobramentos deste ocorrido.

Atenciosamente,

Vanderlei Bispo de Oliveira

Diretor-Executivo do Consórcio Central/MS

(Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul)

