JD1TV AGORA: Incêndio assusta trabalhadores do Indubrasil

Um incêndio assustou trabalhadores e moradoras da região do Indubrasil, o principal polo industrial de Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (6), com as chamas tomando conta do que aparenta ser um veículo.

Segundo informações iniciais, o incêndio acontece na Avenida Solon Padilha, próxima da rotatória da Avenida Duque de Caxias com a Avenida Jamil Nahas. Ainda não se sabe as causas das chamas.

Em um vídeo flagrado por um popular que passava próximo do local, é possível ver a intensidade das chamas e a torre de fumaça preta que surge do incêndio. Confira:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também