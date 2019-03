Indígenas liberam ponte após negociação

Após negociação com o prefeito de Guaíra, Heraldo Trento (DEM), e representantes do Ministério Público Federal (MPF), os índios que fechavam a ponte Ayrton Senna que liga os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul encerraram a manifestação.

O transito estava completamente interditado na BR-163 desde as primeiras horas desta segunda-feira (25) e os manifestantes só liberavam a passagem para ambulâncias. A manifestação teve fim por volta das 11h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento chegou a 2 km de cada lado da ponte.

Manifestação

O motivo da manifestação é a municipalização dos serviços de saúde indígena anunciada no último dia 20, pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que prevê mudanças na estrutura da pasta que impactam diretamente as diversas etnias espalhadas pelo país.

A proposta que prevê a extinção da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que passaria a atuar como um departamento, incorporando os serviços destinados às aldeias a uma nova Secretaria Nacional da Atenção Primária.

